Visualisieren im lüfterlosen und schlanken 5:4 Format

ICP Deutschland erweitert seine bewährte Touch Panel PC Serie um die Displaygröße von 19“. Das klassische 5:4 Format des lüfterlosen Bay Trail PPC-F19, mit einer Auflösung von 1280x1024, erleichtert einen problemlosen Austausch alter Systeme. Die geringe Einbautiefe von 53mm sorgt für ein schlankes Design, das zahlreiche Montagemöglichkeiten wie Wand-, Panel-, Schaltschrank- oder Tragarmmontage bietet. In Kombination mit der eleganten und robusten IP65 Aluminium Front eignen sich die projektiv-kapazitiven Multi-Touch oder resistiven Single Touch Panel PC besonders als Bedieneinheit in der Gebäudeautomation oder für Visualisierungen entlang der Produktionslinie.Im Inneren arbeitet ein Quad Core Intel® Celeron® J1900 Prozessor mit max. 8GB DDR3L SO-DIMM (2GB vorinstalliert). Schnittstellenseitig ist der PPC-F19 mit einer HDMI, einer VGA und je zwei GbE, USB 2.0 / 3.0, RS-232 sowie einer RS-232/422/485 ausgestattet. Neben einem 2.5“ 6Gb/s SATA Laufwerk kann ein mSATA basiertes Speichermedium über einen der Full-size PCIe Mini Slots angeschlossen werden. Darüber hinaus dienen ein zweiter variabler Half-/Full-size PCIe Mini Card Slot, ein optionales Wi-Fi Kit und iRIS (IPMI 2.0) Modul der individuellen Erweiterung. ICP bietet auf Kundenwunsch den PPC-F19 entweder als Barebone System, Ready-to-Use System oder als IIoT Plattform an. Dabei werden die Ready-to-Use Systeme mit vorkonfiguriertem BIOS, Betriebssystem und Massenspeicher ausgeliefert. Die IIoT Plattform ist standardmäßig mit der vorinstallierter QTS Software von QNAP ausgestattet, die speziell für Applikationen wie IoT Gateway Lösungen eingesetzt werden können.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/Industrie-PC/Panel-PC-Displays/Panel-PC/Industriell-PPC-F/PPC-F19B-BTi-J1-2G-PC-R10.html Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001196/web/icp/PPC-F12_F15_F17_F19_BayTrail-datasheet-20170113.pdf



Bildinformation: PPC-F19 – Industrieller Panel PC mit zahlreichen Optionen / ICP Deutschland GmbH