Neue Broschüre über das lebenslange Wohnrecht

Troisdorf, 11.4.2017. Was ist das lebenslange Wohnrecht, und wie können Hausbesitzer es nutzen, um im Alter sorgenfrei und finanziell abgesichert im eigenen Haus zu leben? Antworten auf alle Fragen rund um das Wohn- und Lebensmodell des lebenslangen Wohnrechts bietet die neue Broschüre „Im eigenen Haus leben … auch im Alter“ von Wohnrecht24. Interessierte können sie ab sofort kostenlos bestellen.Das Wohn- und Lebensmodell des lebenslangen Wohnrechts ist wenig bekannt, obwohl die gesetzliche Basis alt und im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben ist. Dabei ist das lebenslange Wohnrecht gerade in Zeiten der drohenden Altersarmut ein gutes Instrument zur Absicherung im Alter: Durch den Verkauf der Immobilie mit lebenslangem Wohnrecht bekommen die Senioren die Sicherheit, bis an ihr Lebensende in ihrem vertrauten Haus wohnen bleiben zu können. Zusätzlich profitieren sie, weil sie das Geld aus dem Verkauf des Hauses erhalten. Das heißt: Das über viele Jahre in das Haus investierte Geld steht ihnen wieder für die Lebenshaltung, zur Aufbesserung der Rente oder zur Erfüllung von Wünschen zur Verfügung.Die neue Broschüre von Wohnrecht24 erklärt, wie das lebenslange Wohnrecht funktioniert, wie die Abläufe sind und wie die Umsetzung in der Praxis aussieht. „Menschen, die viel Geld, Zeit, Kraft und Herzblut in ihr Haus gesteckt haben, wollen genau wissen, was beim Verkauf des Hauses mit lebenslangem Wohnrecht passiert“, weiß Ralf Kröll, Gründer von Wohnrecht24, aus seinen zahlreichen Gesprächen. Damit die Senioren sich auch nach dem Beratungsgespräch mit dem Thema beschäftigen können, hat er die wichtigsten Informationen in einer Broschüre zusammengestellt. „Manche Fragen tauchen erst nach der Beratung auf, manches möchte man vielleicht nochmals in Ruhe nachlesen. Das ist nun mit der Broschüre möglich.“Die zwölfseitige Broschüre „Im eigenen Haus leben … auch im Alter“ von Wohnrecht24 kann kostenlos telefonisch unter 0228 / 53 669 669 oder per Mail post@wohnrecht24.de bestellt werden.



Bildinformation: Die kostenlose Broschüre von Wohnrecht24 informiert über das sichere Wohnen im Alter in der vertrauten Immobilie.