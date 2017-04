Glampain – Über die dunklen Seiten des Erfolgs

(fair-NEWS)

Im April 2017 erscheint der erste Roman der Zwillingsschwestern Alisha und Laura-Marie Schulz in der Edition Subkultur, ein Imprint des Berliner Verlags Periplaneta. Das junge Autorenduo lässt die Leser in die Seelen zweier sehr unterschiedlicher Frauen blicken, die erfahren müssen, dass Erfolg schmerzhaft sein kann und auch der teuerste Champagner manchmal bitter schmeckt. Mit diesem Statement gegen Oberflächlichkeit und Gefühlskälte verteidigen die Geschwister Schulz den Glauben an die innere Schönheit und treffen dabei die Mitte zwischen Unterhaltung und Kritik.Der Roman erscheint als hochwertiges Softcover und ist auch als E-Book-Download für Kindle, iPad und Co. erhältlich.Inhalt:Die Parfümkampagne Dangerous Temptation soll dem New Yorker Unternehmen Rose's Heart zu internationalem Erfolg verhelfen. Jeder der Beteiligten erhofft sich etwas anderes: Das egomanische Topmodel Olivia Livingstone, das die ‚Gefährliche Verführung‘ verkörpert, will endlich für ihre Leistungen anerkannt werden, der Skandalrocker Luke Flynt will sein ramponiertes Image aufpolieren und Torina Dawn, frisch zur Hauptverantwortlichen der Kampagne ernannt, will sich von den Gedanken an ihren Ex-Freund Riley ablenken. Was als vielversprechende Geschäftsidee beginnt, endet bald im (Gefühls-)Chaos, denn Torina hat einige Mühe mit den beiden Berühmtheiten, die nur ihren eigenen Erfolg verfolgen, und ist gleichzeitig fasziniert von dem verruchten Charme des Rockstars. Olivia hat ihre eigenen Probleme: immer perfekt auszusehen, kostet sehr viel Kraft. Torina muss bald feststellen, dass Blitzlichtgewitter und volle Champagnergläser kein Garant für Glück sind.Die AutorinnenAlisha und Laura-Marie haben von Geburt an schon aus Prinzip nie die gleichen Klamotten angezogen bekommen. Eine wollte die Haare immer lang tragen und die andere immer kurz. Alisha hat auf Pferdebücher geschworen und wollte immer klein bleiben (eindeutig die klügere Wahl), während Laura-Marie panische Angst vor Pferden hat und das Erwachsen-Werden nicht erwarten konnte. In der Schule und bei den Lehrern, waren sie trotzdem immer „die Zwillinge“, die keiner auseinanderhalten konnte und selbst in der Familie kann das heutzutage immer noch nicht jeder.Den ersten Roman, den sie beendet haben, haben sie aber zusammen geschrieben, den zweiten auch. Auch wenn Alisha ihre Haare inzwischen wirklich lang trägt und Laura ihre kurz schneiden lässt, schreiben die beiden ihre Geschichten weiterhin meist gemeinsam – entweder im gleichen Universum, der gleichen Stadt oder eben der gleichen Geschichte. Ihren Debütroman schrieben sie innerhalb eines Monats fertig und konnten dabei den Vorteil nutzen, was sonst nur im Weg stand: Zwillinge zu sein.Derzeit leben beide in einem Vorort von Berlin, Deutschland.Das Werk:Alisha & Laura-Marie Schulz: GlampainApril 2017, Edition Subkultur BerlinBuch, Softcover, 290 S., 20,6 x 13,5 cmGenre: Suspense-Romanzeprint ISBN: 978-3-943412-30-7epub ISBN: 978-3-943412-80-2