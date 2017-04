(fair-NEWS)

Hamburg, April 2017Erfrischung mit Kreativ-Kick und unwiderstehlicher Style kombiniert – das ist der Taiberg Drink! Auf www.lifestyle-drinks.online ist die leckere Limonade (mit Koffein) erhältlich. Eine einzigartige Kombination aus der Taiga-Wurzel und intensivem Fruchtgeschmack – der abenteuerlichste und stylishste Drink des Jahres!Angefangen hat alles mit der Taigawurzel, dem Grundbaustein des einmaligen Drinks. Taiberg ist durch diese exotische Basis der nimmersatte Abenteurer unter den Drinks – eine übernatürlich belebende Erfrischung. Granatapfel- und Grapefruitsaft verleihen Taiberg seinen innovativ frischen Limonaden-Geschmack und garantieren Sommergefühl in jeder einzelnen Dose.Für sein kreatives Äußeres hat der Taiberg Drink den German Design Award Special 2017 erhalten. Innen versteckt sich ein sommerliches Geschmackserlebnis, das man nicht so schnell vergisst. Ein aufregendes Zusammenspiel aus kreativen Mustern und Motiven, die Erlebnisse und Erinnerungen an Abenteuer, Reisen und Erfahrungen wach werden lassen. Taiberg ist ein echter Eyecatcher und macht schon vor dem ersten Schluck gute Laune. Übernatürlich.Taiberg Drink ist DAS neue erfrischende Kreativ-Getränk für den Sommer und ist in Deutschland für 1,49€ im Lifestyle Drinks Online-Shop ( www.lifestyle-drinks.online ) erhältlich. Dort gibt es eine breite Auswahl an coolen, innovativen Drinks, geordnet nach einem speziellen psychologischen Verfahren – hier ist für jeden Typen etwas dabei!Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online



Bildinformation: Jetzt bei Lifestyle Drinks erhältlich: Der übernatürlich erfrischende „Taiberg Drink“ für den unvergleichlich stylishen Kreativ-Kick in der prämierten Design-Dose