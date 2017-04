Stadtvilla der Extraklasse ist Haus des Monats April

(fair-NEWS)

Mittlerweile ist es Tradition bei Haacke, Bauherren nach ihrem Spitzenreiter in Sachen Architektur und Wohlfühlwohnen zu fragen. Im April entschieden sich mehr als 65 Prozent für diese repräsentative Stadtvilla mit klassizistischen Stilelementen. Der kubische Baukörper ist ein Sinnbild für repräsentatives Wohnen nach dem Geschmack anspruchsvoller Bauherren.Stadtvilla voller Licht und TransparenzDie Besinnung auf Proportionen führt zu zeitloser Schön-heit; reizvoll ist der Mix aus roter Eindeckung und gelbem Putz. Drei Balkone wirken durch den Einsatz von Glas und Edelstahl in der Brüstung sehr modern. Die vorspringende Mittelpartie der eleganten Villa verbindet Außen und Innen auf außergewöhnliche Weise.Hochwertig ausgestattete VillaExquisite Materialien erzeugen Wohlfühlatmosphäre: mit Stab-Parkett im für Kirsche typischen warmen Rotbraun und edlem Naturstein. In der großen Wohnküche genießt die Familie nicht nur die Morgensonne für einen optimalen Start in den Tag.



Bildinformation: Transparenz und viel Tageslicht charakterisieren das Wohnerlebnis in dieser eleganten Stadtvilla von Haacke. Foto: Haacke-Haus