Software Assurance zum Nulltarif

München, 5. April 2017. Der UC-Spezialist C4B Com For Business unterstützt seine Partner ab sofort mit einer Upgrade-Kampagne beim Hochrüsten ihrer Bestandskunden: Kunden, die noch XPhone Unified Communications, Virtual Directory oder Essentials for Lync einsetzen, bekommen beim Upgrade auf XPhone Connect ein Jahr Software Assurance geschenkt. Die Upgrade-Aktion läuft bis zum 30. September dieses Jahres.Die Software Assurance von C4B – XPhone Up2Date – berechtigt den Kunden, während der Up2Date-Laufzeit sämtliche Upgrades einzuspielen. Er kann so zu jeder Zeit die aktuellste XPhone-Version nutzen. „Bestandskunden, die sich jetzt für ein Upgrade entscheiden, können dank Up2Date von allen Funktionen profitieren, die wir beispielsweise mit einem neuen Major Release auf den Markt bringen – und das ohne jedwede Zusatzkosten“, erklärt Marketing Director Marko Gatzemeier. C4B-Partner können ihren Kunden während der Upgrade-Kampagne so einen deutlichen Preisvorteil bieten.Einen doppelten Vorteil erzielen Kunden, die ihr System nicht nur upgraden, sondern gleichzeitig erweitern: Entscheidet sich ein Kunde zum Beispiel für den Einsatz des neuen Business Intelligence-Moduls Analytics oder für den Kauf zusätzlicher User-Lizenzen, werden die 12 Gratis-Monate nicht für das ursprüngliche System, sondern für das neue Lizenzpaket kalkuliert.Dabei kann der Kunde die Up2Date-Laufzeit bei Bedarf auf bis zu 5 Jahre verlängern. Obwohl die jährlichen Kosten dabei umso niedriger ausfallen, je länger die Laufzeit ist, wird dem Kunden während der Aktion immer der feste Rabattsatz für eine 1-jährige Laufzeit gutgeschrieben.„Unsere Partner profitieren nicht nur von einem deutlichen Preisvorteil“, fasst Gatzemeier zusammen. „Die Aktion ist für sie gleichzeitig mit keinerlei Zusatz-Aufwand verbunden.“ Hintergrund: Sobald im Produktkalkulator, den C4B in seinem Partnerportal bereitstellt, ein Upgrade für ein Bestandssystem kalkuliert wird, wird automatisch ein kostenloses Jahr Up2Date hinzugefügt. Für den Partner ändert sich somit während des Aktionszeitraums nichts.



Bildinformation: C4B_XPhone Connect_Mobile App