Das Version des Sexy Jutsus - ein Klassiker

(fair-NEWS) Viele Anime-Spiele haben keine offzielle Lizenz. Das ist meiner Meinung nach eine Beleidigung der Originalwerke, weil sie so schlecht gemacht sind in Hinsicht von Grafik und Handlung. Ich möchte euch ein Anime-Spiel vorstellen, das die offzielle Lizenz von Bandai Namco Games hat, nämlich Naruto Online. Ich finde die Qualität ziemlich gut. Also bis jetzt habe ich schon Monate gespielt und ich werde auch weiter spielen.



Version 1 des Sexy Jutsus



Schon in der ersten Folge ist dieses Jutsu erschienen, und zwar im Nin-Jutsu-Unterricht, wo es Iruka Nasenbluten bescherte. Es war ihm sichtlich peinlich.



Version 2 des Sexy Jutsus



In der zweiten Folge war der dritte Ho-Kage wütend, weil Naruto unbedingt sein besonderes Foto auf seiner Registrierung haben wollte. Naruto wendete sein Jutsu an und setzte den Ho-Kage sofort außer Gefecht.



Version 3 des Sexy Jutsus



Naruto verwandelte sich noch einmal, als er mit Konohamaru gemeinsam ins Bad ging. Sie trugen dabei zwar ihre eigenen Sachen, wurden aber komischerweise trotzdem nicht erkannt.



Version 4 des Sexy Jutsus



Um Jiraiya davon zu überzeugen, ihn zu unterrichten, wendete Naruto wieder sein Sexy Jutsu an. Damit konnte er Jiraiya endgültig überzeugen!