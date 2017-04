Silversea enthüllt neue Interior Details auf der Silver Muse

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, April 2017: Die monegassische Luxusreederei Silversea veröffentlicht neue Details zur Silver Muse: Das innovative und holistische Zàgara Beauty Spa, ein modernen Fitness Center, eine atemberaubenden Outdoor-Jacuzzi-Area auf dem Pooldeck sowie die Balsorano Owner’s Suite, die luxuriöseste Suite an Bord.Zàgara Beauty Spa und Fitness CenterDas Spa verspricht Gästen eine ganzheitliche Sinneserfahrung – ein Rückzugsort für Körper und Geist. Zàgara kombiniert die italienische Herkunft von Silversea mit einer 360 Grad Körper und Geist Philosophie. Vom Mood Room, wo der Geist mit Musik, Videos und Licht angeregt wird, über klassische Treatments bis hin zu innovativen Anwendungen ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Auch das Fitness Center besticht durch modernste Geräte sowie Personal Trainer für individuelle Trainingseinheiten. Ein weiteres Highlight ist die Jacuzzi Area auf dem Pooldeck, der Inbegriff des Silversea-Lifestyles.„Wellness und einzigartige Erlebnisse sind schon immer fester Bestandteil der Silversea Philosophie. Deshalb freut es uns umso mehr, das einzigartige Zàgara Beauty Spa an Bord der Silver Muse zu eröffnen – eine Oase der Ruhe und des Luxus“, so Tina Kirfel, General Manager Europe, Middle East and Africa (EMEA).Balsorano Owner’s SuiteDie mehr als 1.000 Quadratmeter große Owner’s Suite ist die luxuriöseste Art, die Silver Muse zu erleben. Das Design wurde von Chairman Manfredi Lefebvre d‘Ovidio höchstpersönlich konzipiert und arrangiert. In der Suite finden sich zahlreiche persönliche Gegenstände des Vorsitzenden sowie der Lefebvre Familie: ein Chesterfield Ledersessel und Ottoman aus der ehemaligen Residenz der Familie in Rom, Fotos von Manfredis Vater und Mentor Antonio Lefebvre sowie eine persönliche Auswahl an erlesenem Port.„Es macht mich unheimlich stolz, die Balsorano Suite auf der Silver Muse präsentieren zu dürfen – ein Ort, der auf großartige Art und Weise den Geschmack sowie die italienische Herkunft meiner Familie vereint. Ich hoffe, dass Gäste, genau wie ich, in der Balsorano Owner’s Suite ein einzigartiges Zuhause weit weg von der Heimat finden“, so Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Chairman bei Silversea. Der Name der luxuriösesten Suite auf der Silver Muse wurde von Manfredis vollständigem Namen inspiriert: Manfredi Lefebvre d’Ovidio di Balsorano de Clunieres.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mit großzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und ab 19. April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.



Bildinformation: Silver Muse