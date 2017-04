booq eröffnet die Fahrradsaison

(fair-NEWS)

Sierra Madre, USA, im April 2017 – Sie ist praktisch wie ein Rucksack und dabei elegant wie eine Tasche: Die querformatige Kuriertasche Nerve, black ist ein besonderer Alltagsbegleiter für kreative Profis – gerade, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Nicht nur auf dem Weg ins Büro, auch beim Frühlingsausflug oder auf dem Wochenendtrip beweist die Nerve ihre Stärken. Taschenhersteller booq vereint bei diesem Modell seine kalifornischen und deutschen Wurzeln: Der lässige Look der großformatigen Tasche erinnert an den individuellen Stil der Fahrradkuriere auf den Straßen von San Francisco und Los Angeles. Belastbare Materialien wie wasserabweisend beschichtetes Tarpaulin schützen den Inhalt – selbst wenn sich Frühling und Sommer eher typisch deutsch und nasskalt zeigen.Wer mit dem Fahrrad ins Büro fährt, braucht eine unkomplizierte Transportlösung für Laptop & Co. Die großformatige Kuriertasche von booq lässt sich quer über dem Rücken tragen, abnehmbare Schulterpolster und ein Stabilisierungsgurt sorgen dabei für hohen Tragekomfort. Mit der magnetischen Schnalle am Schultergurt lässt sich die Länge sekundenschnell verändern, so kann die Tasche auch lässig auf der Hüfte getragen oder schnell abgesetzt werden.In der Nerve, black lassen sich ein bis zu 15 Zoll großes MacBook Pro oder Laptop im entsprechenden Format sowie Akten, Dokumente und jede Menge Zubehör sicher und ordentlich verstauen. Wie bei allen Modellen von booq macht die detailliert gestaltete Innenausstattung Suchaktionen nach großen und kleineren Accessoires überflüssig. Die stabile Tasche bietet aber nicht nur reichlich Platz für hilfreiche Alltagsbegleiter, mit ihrem außergewöhnlichen Design und dem klassischen Schwarz ist sie auch optisch ein Highlight – ob im Business-Meeting oder im Café. Das hochwertige Ballistic Nylon der Außenhaut unterstreicht den edlen Stil, es ist zudem belastbar und langlebig. Die große Frontklappe ist aus festem Tarpaulin gearbeitet – ein Material, das wegen seiner Wetterfestigkeit für Outdoor-Ausrüstungen und in der Seefahrt eingesetzt wird.Mit der großzügigen Nerve, black bringt das Taschenlabel kalifornisches Lebensgefühl auch auf deutsche Straßen. Wer lieber einen klassischen Rucksack trägt, findet bei booq eine umfangreiche Auswahl – von den limitierten Editionen des leichten Tagesrucksacks Daypack bis zum großformatigen Business-Klassiker Pack Pro.Preise und VerfügbarkeitDie Nerve, black gibt es im booq Onlineshop für 195 Euro inklusive MwSt. Passend zur Frühjahrssaison gewährt booq aktuell einen Rabatt von 10 % auf Messenger Bags.Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:



Bildinformation: Lässig anders: Mit der Kuriertasche Nerve, black sind Radfahrer stilvoll unterwegs