Die AV-Solution Partner laden ein: Roadshow 2017 „Kommunikation 4.0 im Unternehmen“

München, 11. April 2017. Moderne Arbeitsplatzkonzepte gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden durch die rasante Entwicklung innovativer Technologien vorangetrieben. Die zunehmende Nutzung von Collaboration-Plattformen und mobiler Endgeräte bieten vielfältige Möglichkeiten, zeitlich und räumlich flexibel zu arbeiten. Aber wie gehen wir mit der Vielzahl an digitalen Kommunikationsmedien zukünftig um und wie gewährleisten wir deren Sicherheit? Mit diesen Themen beschäftigen sich die AV-Solution Partner auf der diesjährigen Roadshow, die moderne Kommunikations- und Präsentationstechnologien sowie sicherheitsrelevante Aspekte der AV- und IT-Infrastruktur in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam mit den Partnern BOSE, Canon, Kramer, publitec, Sharp, Shure und Yamaha führt die Roadshow vom 4. Mai bis 17. Juli 2017 durch 10 Städte im deutschsprachigen Raum.Audio- und Videokonferenzsysteme, interaktive Whiteboards, File-Sharing-Plattformen sowie die Einbindung privater Notebooks, Tablets und Smartphones verbinden global verteilte Teams und ermöglichen ein zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Für Unternehmen bedeutet das eine effizientere Zusammenarbeit, optimierte Arbeitsanläufe und eine hohe Mitarbeitermotivation. Sie sind wirtschaftlich erfolgreicher und sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.Impulsvorträge geben einen Einblick über die mobile und agile Arbeitswelt von morgen, Technologietrends, erforderliche Sicherheitskonzepte und wie Unternehmen von der Digitalisierung profitieren. Experten führender Hersteller informieren an ihren Action Points live über die aktuellsten Produkte und Lösungen im Bereich der Kommunikations- und Medientechnik. Zudem bietet die Veranstaltung genügend Zeit für Diskussion, Erfahrungsaustausch und Networking.Die Roadshow richtet sich an Facility Manager, AV- und IT-Verantwortliche in mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sowie an alle, die sich mit digitalen Kommunikationstechnologien befassen.Termine, Orte, Veranstalter• 04.05. Aachen – AK Media GmbH• 16.05. Saalfeld – VST GmbH• 23.05. Karlsruhe – multi-media systeme AG• 30.05. Zürich – Supravision AG• 08.06. Mannheim – promedia GmbH• 22.06. Wien – Pichler Medientechnik eU• 27.06. Friedrichshafen – Bellgardt Medientechnik GmbH• 04.07. München – a/c/t Beratung & System GmbH• 11.07. Köln – AbisZ Medien• 17.07. Berlin – PRO VIDEO Handelsgesellschaft mbHDauer: Ca. 3 Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.av-solutionpartner.de/roadshow-2017



Bildinformation: AV-Solution Partner