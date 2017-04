Neues Handbuch: Der Coaching-Ansatz der Neuen Hamburger Schule legt Standards

(fair-NEWS)

Bonn – Axel Janßen und Cornelia Schödlbauer präsentieren ein klar definiertes Coachingverständnis mit reproduzierbarem Coachingprozess für Einzelne und Teams. Die nachhaltige Selbstorganisation des Klienten steht in diesem systemischen Ansatz im Mittelpunkt. Das Buch ist soeben im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.Eine Coachee schildert ihren Fall. Vier verschiedene Coachs sehen daraufhin vier verschiedene Anknüpfungspunkte und Vorgehensweisen, denn bei jedem Coach fließen unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungshintergründe ein. Wie kann vor diesem Hintergrund gewährleistet werden, dass ein Coaching für den Auftraggeber eine klar prüfbare Qualität besitzen wird, unabhängig von der Person des Coachs?Die beiden Autoren beschreiben in diesem Grundlagenwerk einen klar strukturierten, wissenschaftlich fundierten und reproduzierbaren Coachingprozess, der genau das ermöglicht. Sie beantworten die Frage „Warum handle ich als Coach in diesem Moment genau so und nicht anders?“ mit einem vollständig dargelegten Coachingverständnis, vom konzeptionellen Überbau bis zur praktischen Umsetzung.Im ersten und zweiten Kapitel wird ein Überblick über bestehende Coachingansätze gegeben und theoretische Grundlagen werden gelegt. Das für das systemische Management-Coaching benötigte Werkzeug wird im dritten Kapitel vorgestellt. Den Sprung in die Praxis liefert das vierte Kapitel zum Coachingprozess. Hier ist jede Phase und Teilphase des Prozesses in ihren Wirkungserwartungen klar definiert und ihre Umsetzung mit methodischen Schritten und kritischen Punkten erläutert. Das praktische Vorgehen beim Coaching einer Gruppe sowie das Verfahren, wenn eine „Lösung“ bereits vorgegeben ist, beschreibt das fünfte Kapitel.Weil es sich um einen festen Prozess handelt, den der Coach moderiert, kann der Coachee ihn in der Anwendung lernen. Das heißt, sich ohne Abhängigkeit vom Coach nachhaltig erfolgreich verändern, indem er den Prozess bei ähnlichen Fällen selbst reproduziert. Auch Gruppen werden in die Lage versetzt, Veränderungsanforderungen selbst zu erkennen, zu bewerten und Änderungen eigenständig zu realisieren. Die für die Durchführung des Prozesses erforderlichen Reflexionshilfen und Modelle aus dem Buch können zur Nutzung im Coaching zusätzlich als Grafik heruntergeladen werden. 31 Arbeitshilfen und farbige Visualisierungen stehen als Download zu diesem Buch zur Verfügung.Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: www.managerseminare.de/tb/tb-11934 Download der Presseinformation unter: www.managerseminare.de/presse/pi-11934.doc Download der hochauflösende Buchcover-Datei: www.managerseminare.de/presse/tb-11934.jpg Axel Janßen, Cornelia Schödlbauer. Systemisches Management-Coaching. Theorie und Praxis nach dem Coachingverständnis der Neuen Hamburger Schule (NHS) für Einzelne und Teams.managerSeminare, Bonn 2017, 352 S., kt., ISBN 978-3-95891-026-3, 49,90 Euro