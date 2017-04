(fair-NEWS)

In Kürze geht sie wieder los - die Spargelsaison. Sehnsüchtig wird auf das „Königliche Gemüse“ oder die „Frühlingsluft in Stangen“ gewartet. Von Spargelliebhabern auch gerne „Elfenbein zum Essen“ oder „weißes Gold“ genannt, aber auch der grüne Spargel ist überaus beliebt.Das beliebte Stangengemüse Spargel ist ein Klassiker der Frühjahrsküche. Während weißer Spargel unterirdisch wächst, erblickt grüner Spargel noch vor der Ernte das Sonnenlicht – ihm verdankt der Spargel seine grüne Farbe und ein kräftiges Aroma.Herkunft: Spargel wurde bereits 3.000 v. Chr. in Ägypten angebaut. Auch bei den Griechen und Römern war Spargel beliebt. Lange Zeit war Spargel wegen des aufwändigen Anbaus vor allem ein Luxusgemüse, aber auch Heilpflanze. Wichtigste europäische Anbaugebiete für Spargel sind heute Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und die Niederlande.Ernährung: Spargel besteht zu etwa 95 % aus Wasser und ist ein kalorienarmes, aber nährstoffreiches Gemüse. Besonders Folsäure, Selen und verschiedene Carotinoide stecken im Spargel. Kalium und Asparaginsäure können die Nieren anregen und so entwässernd wirken.Quelle www.lecker.de/kochenbacken/warenkunde_5857964134/artikel-456437-artikelansicht/Spargel-beliebtes-Stangengemuese-in-Weiss-und-Gruen.html Rezepttipp Spargel-Ragout (© Kummers Schlemmerkochbuch)100 g Räuchertofu400 g grüner Spargel100 g weiße Champignons100 g braune Champignons½ Bund frische Petersilie100 g Kräuterfrischkäse2 - 3 EL Olivenöl1 - 2 Prisen Muskat2 - 3 Prisen Paprikapulver (scharf)1 - 2 Prisen Salz2 - 3 Prisen PfefferZubereitung:Spargel an der unteren Hälfte schälen, in 3 - 4 cm lange Stücke schneiden und in siedendem Wasser ca. 10 Minuten garen. Herausnehmen und etwas abkühlen lassen.Tofu in mundgerechte Stücke schneiden. Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Petersilie waschen und fein hacken.Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Tofu, Spargel und Champignons zufügen und anbraten. Kräuterfrischkäse unterheben und mit Muskat, Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen. Mit Petersilie garniert servieren.Buchbeschreibung:Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen.In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Taschenbuch: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Format: Kindle EditionDateigröße: 2389 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (27. Januar 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00CJKZL9YX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Kochbücher der Autorin:Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]BEST OF [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer