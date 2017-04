ERP und Spiele

(fair-NEWS)

Am 26. April findet in Berlin die Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises (DCP) statt.Der DCP wird seit 2009 als gemeinsame Initiative der Wirtschaft und des Deutschen Bundestags verliehen und ist das wichtigste Förderinstrument für die deutsche Gamesbranche.Hochrangige Fach- und Hauptjurys wählen nach Aspekten wie Qualität, Innovationsgehalt, Spielspaß sowie kulturellem und pädagogischen Anspruch die besten Spiele in 13 Kategorien.Prof. Dr. Klaus P. Jantke, Chief Scientific Officer bei der ADICOM Group, ist seit Anfang an Mitglied der Jury. 8 Jahre lang hat er in der Fachjury Bestes Kinderspiel gearbeitet und hat sich 2017 als Vertreter der Wirtschaft in der Fachjury Bestes Serious Game engagiert. Er bewertet als Mitglied dieser Jury die nominierten Computerspiele nach verschiedenen Kriterien, Künstliche Intelligenz (KI) eingeschlossen.Auch für ADICOM Software ist KI eine Schlüsseltechnologie, um Schnittstellen flexibler und ERP-Systeme leistungsfähiger zu machen.Im Forschungs- und Entwicklungsprojekt ODIN, gefördert durch das BMBF, arbeitet ADICOM Software - mit Prof. Jantke als Projektleiter - gemeinsam mit der incowia GmbH, Ilmenau, der FH Erfurt und der Hochschule Hof an KI-Methoden für die Datenanalyse. Der Schwerpunkt von ADICOM Software liegt auf der Entwicklung des Tools ADiDAVE zur Daten-Analyse, -Visualisierung und -Exploration. Mit KI-Methoden unterstützt und berät ADiDAVE seine Benutzer, damit Mensch und System gemeinsam die in den Daten enthaltenen wertvollen Einsichten finden.



Bildinformation: Foto: Bradley Hook