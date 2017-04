Gesund in den Frühling mit Gourmet-Cuisine im Tian München

(fair-NEWS)

München – April 2017: Frühlingszeit ist Spargelzeit: Die Tage werden länger und die Luft versprüht einen ersten Hauch von Frühling. So auch am Viktualienmarkt im Tian München, wo sich Feinschmecker mit fleischlosen Gerichten auf höchstem Niveau verwöhnen lassen können. Gemüseexperte Christoph Mezger zaubert aus den Frühlingsboten einzigartige vegetarische Gerichte und verrät sein Lieblingsrezept.Leichte FrühlingskücheDirekt am Viktualienmarkt können Gäste im Tian München in eine faszinierende Welt der kreativen vegetarischen Küche ohne Fisch und Fleisch eintauchen. Gerade nach den trüben Wintermonaten sehnt sich der Körper nach gesundem und abwechslungsreichem Essen. Deswegen ist es Christoph Mezger, Chef de Cuisine im Tian München besonders wichtig, Gästen mit seinen Kreationen nicht nur optisch ein Highlight zu bieten, sondern dem Körper auch etwas Gutes zu tun.Spargel | Morchel | Sauerampfer | Dicke BohnenTypische Spargel Gerichte mit deftiger Hollandaise Soße und Schinken finden sich in jedem Kochbuch – Christoph Mezger zaubert dagegen eine vegetarische Frühlingsvariante des Klassikers.Spargel:400g Spargel weiß400g Spargel grünSalz, Zucker, OlivenölSpargel in 5cm lange Stücke schneiden und mit Salz und Zucker würzen, zwei Stunden einziehen lassen. In einer Pfanne mit Olivenöl bei mäßiger Hitze ausbraten.Morcheln:400g Morcheln500ml Sherry30g Butter20g Schalotten gewürfeltSalz, PfefferDie Schalottenwürfel mit der Butter in einer Pfanne andünsten, Morcheln dazugeben und die Hitze erhöhen, mit Sherry ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen.Sauerampfer:200g Sauerampfer200g Buttermilch20ml ZitronensaftCayennepfeffer3ml SonnenblumenölSalzAlles zusammen in einen Mixer geben und zu einer feinen grünen Soße mixen, wenn nötig noch passieren.Dicke Bohnen:300g dicke, grüne Bohnenkerne20g Butter50g rote Paprikawürfel2 Zweige frisches Bohnenkraut20ml GemüsebrüheSalz, Zucker, MuskatnussBohnenkerne und Bohnenkraut in die Gemüsebrühe geben und aufkochen, Butter und Paprikawürfel zugeben und mit den Gewürzen abschmecken.Brotchips für die Deko:Vier dünne Scheiben Sauerteigbrot mit Olivenöl bestreichen und bei 180°C kross ausbacken.



Bildinformation: Gesund in den Frühling mit Gourmet-Cuisine im Tian München