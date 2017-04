Was die Deutschen sich zu Ostern wünschen

(fair-NEWS) Teure Sachgeschenke wie technisches Equipment stehen bei der Frage nach dem richtigen Ostergeschenk hinten an. Eher sind es modische Accessoires, Parfüms, Blumen oder ein gutes Buch. In der Rangliste der besten Einkauf-Tipps für Oster-Geschenke tauchen seit etwa 10 Jahren Erlebnis-Geschenke an vorderen Plätzen auf. Ganz vorn dabei: das Verschenken von Freizeit als Wellness-Kurzurlaub oder Romantik-Kurzreise.



Vor rund drei bis vier Monaten heißt es noch: "Stille Nacht, heilige Nacht" und zu Ostern stehen viele Deutsche erneut vor der schwierigen Frage: was schenke ich in diesem Jahr zu Ostern? An oberer Position auf dem Oster-Wunschzettel von deutschen Paaren steht eine gemeinsame Zeit: gleich ob romantisch in trauter Zweisamkeit, als Erholungsphase im Rahmen einer Wellness-Auszeit oder abenteuerlustig als Event oder Städtereise. Dieser Trend zeichnet sich deshalb ganz klar ab – Erlebnis-Präsente, um zum Oster-Fest etwas originelles zu verschenken.



Gemeinsame Freizeit zu verschenken, ist denkbar einfach und erfordert geringen Organisationsaufwand im Vorfeld. Ein paar Tage frische Nordseeluft, Wandern in den Alpen oder Radtouren am Niederrhein. Raus aus den eigenen vier Wänden lautet das Motto und verleiht das Gefühl, Freizeit genießen zu können. Eine Auswahl an rund 10.000 Hotel-Arrangements in ganz Deutschland findet sich beispielsweise beim Reise-Portal Verwoehnwochenende.de. Das Kurzreise-Portal bietet Geschenkgutscheine zu breit aufgestellten Themenbereichen. Unter 1.000 komfortablen Hotels mit mindestens drei Sternen kann jeder mit ein paar Mausklicks das passende Oster - Geschenk finden. Persönlich ist diese Art von Geschenken, die eine gemeinsame Erinnerung schafft. Mit einem Wertgutschein dagegen lässt der Beschenkte die freie Auswahl, wann und wohin der Kurzurlaub führen darf. Wertschecks unterliegen grundsätzlich der gesetzlichen Regelverjährung und sind 3 Jahre gültig. Damit ist ein Wertscheck die flexiblere Geschenkidee