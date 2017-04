MacXDVD startet ein Ostereiersuche-Giveaway - Über 10,000 Eier, mit 4 ausgezeichneten Mac-Apps gefüllt.

(fair-NEWS)

Chengdu, China - MacXDVD Software freut sich bekanntzugeben, dass sie gemeinsam mit zwei wichtigen Partnern eine außerordentliche Ostereiersuche veranstaltet, vom 10. April bis zu 19. April. Jeder Teilnehmer hat 100% Chancen, Gratis-Kopien der 4 führenden und praktischen Mac-Apps von über 10,000 Eiern zu gewinnen.MacXDVD Software ist startbereit, Ostern mit einem Oster-Giveaway vom 10. April bis zum 19. zu feiern. Für eines der wesentlichsten Ereignisse des Jahres tut MacXDVD sich mit zwei wichtigen Partnern zusammen, eine spannende Ostereiersuche zu veranstalten, bei der über 10,000 Eier mit kostenlosen Lizenzen der bestverkauften MacX MediaTrans und MacX DVD Ripper Pro, von Partnern gesponserten Disk Drill Pro und PDF Expert sowie Oster-Bundles mit großem Rabatt schon auf Finder warten.Wenn Sie auf der Suche nach Angebote zu Ostern sind, nehmen Sie einfach an unserer Ostereiersuche teil für kostenlose Geschenke und tolle Deals unter MacXDVD offizieller Oster-Giveaway-Seite https://www.macxdvd.com/giveaway/giveaway.htm.MacXDVD Software ist bereit Osterhasen zu helfen, einen mit unterschiedlichen Flaggschiff-Produkten und gesponserten Apps gefüllten Osterkorb zu liefern. Der Preis wird stichprobenartig an die Teilnehmer ausgegeben:* MacX DVD Ripper Pro - Es bietet Nutzern größtmögliche Flexibilität beim Genuss der DVD Filme für Kinder und die ganzer Familie, indem das Programm DVD in MP4, H.264, MOV, FLV, M4V, AVI, QT, etc für iPhone 7/7 Plus/6S/6S Plus, iPad, Apple TV, Android, Windows, Google, etc konvertiert. Bisher ist es der weltweit Nr.1 schnellste DVD Ripper, der weniger als 5 Minuten nimmt, um eine ganze DVD zu konvertieren, sei es eine DVD mit 99-Titeln, ein neulich veröffentlichter Film oder jede andere Art.* MacX MediaTrans - Die umfangreichste Lösung für iPhone Daten-Management auf dem Markt. Fast alle iOS-Daten, inkl. Osterfilme, Musik, Familienfotos, Kingeltöne, iTunes Käufe, Bücher und vieles mehr können frei zwischen iPhone, iPad, iPod mit iOS 10 (oder füher) und Mac Computers ohne iTunes übertragen werden. Das ist der erste und einzige iPhone Manager für macOS, der iTunes geschützte Filme, TV-Serien, Musik, Hörbücher in weit verbereitete MP4 und MP3 exportieren kann.* Disk Drill Pro - Eine Software zur Datenwiederherstellung für macOS, die den Computer und die angeschlossenen Geräte scannen und die gelöschten Daten auf eine einfache Weise wiederherstellen kann.* PDF Expert - Ein zuverlässiger PDF Editor für Mac, iPhone und iPad, damit Leser PDF-Dokumenten lesen, kommentieren und bearbeiten.Oster-Eggstravaganza findet mit versteckten Eiern auf der MacXDVD Oster-Giveaway-Seite ab dem 10. April statt. Kostenlose Lizenzen oder 78% Rabatt Gutschein als Ostergeschenke werden nach dem Zufallsprinzip fallen. Jeder Teilnehmer hat 3 Chancen pro Tag um Eier zu suchen - 100% Gewinnrate. Nach einem Teilen des Links mit Freunden auf Facebook stehen zwei zusätzliche Chancen zur Verfügung."Im letzten Jahr wurden unsere handverlesenen Ostergeschenke innerhalb von 3 Tagen abgeholt. Aufgrund der großen Nachfrage kehrt die Aktivität zu Ostern zu der traditionellen Art," sagte Jack Han, CEO von MacXDVD Software," Eine wachsende Anzahl von Benutzern sind von den versteckten Eiern fasziniert und nehmen an der Ostereiersuche teil, um die mit Preisen gefüllten 10,000 Eier zu suchen. Wir nehmen diese Gelegenheit, große Geschenke zu verschenken und herzlichen Dank an unsere Kunden für ihre anhaltende Unterstützung auszudrücken."Preis und VerfugbarkeitMacXDVD Software bietet ein Geschenkpaket der Extraklasse, mit einer wunderbaren Auswahl an Geschenken für jeden Teilnehmer gefüllt:* Vier nützliche Mac-Apps, von denen drei $59,95 und ein $89 kosten, werden als Ostergeschenke kostenlos angeboten.* Ein "Easter Holiday Gift pack", das MacXDVDs vollen Medien-Toolkit enthält, um Filme zu downloaden, Videos zu konvertieren, Medien zu übertragen und DVD-Filme zu rippen, ist 76% Rabatt von $169,95 bis $39,95;MacXDVD Software verspricht die 100% Gewinnrate. Alle Teilnehmer können die Geschenke auf der MacXDVD Software Ostereiersuche Seite gewinnen: https://www.macxdvd.com/giveaway/giveaway.htm



Bildinformation: MacXDVD startet ein Ostereiersuche-Giveaway - Über 10,000 Eier, mit 4 ausgezeichneten Mac-Apps gefüllt.