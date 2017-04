Immer mehr Firmenkunden bei Deutsche-Lieferadresse

(fair-NEWS) Es spricht sich herum: Mit Deutsche-Lieferadresse kann man effektiv Versandkosten sparen. Und das auch als Unternehmen. So kann Deutsche-Lieferadresse immer mehr Firmenkunden verzeichnen. Und diese kommen nicht nur aus der Schweiz. Auch deutsche Unternehmen wissen den Lagerservice immer mehr zu schätzen. Mittlerweile ist Deutsche-Lieferadresse mehr als das.



Das Unternehmen bietet für Firmen aus der Schweiz und auch aus Deutschland wertvolle Dienstleistungen an. Dazu gehört zum einen die Annahme von Lieferungen. Aus diesem Kerngeschäft haben sich allerdings noch weitere Service-Leistungen entwickelt. Neben der Paketannahme und der Lagerung ist es auch möglich, über den Service der Deutschen-Lieferadresse die Kommissionierung, Verpackung und den Versand eigener Waren abwickeln zu lassen. Das lohnt sich für zahlreiche Firmen, die keine eigene Lagerhalle haben, dennoch regelmäßig oder auch nur ab und zu Versandwaren haben.



Deutsche-Lieferadresse verfügt über einige Filialen, die entlang der schweizerischen-deutschen Grenze liegen. Die Filialen, deren Lage und welche Paketgrößen dort angenommen werden können, kann man online unter https://www.deutsche-lieferadresse.com/ einsehen. An diese Filialen können Lieferungen versendet werden. Auch Firmen profitieren von der praktischen App, über die man benachrichtigt wird, wenn eine Lieferung eingetroffen ist. Dort kann sie dann abgeholt werden. Für schweizer Firmen lohnt sich das, um teure Versandkosten zu sparen. Aber auch deutsche Firmen nutzen den Service immer mehr. Informationen gibt es unter https://www.deutsche-lieferadresse.com/.