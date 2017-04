First Elephant Self Storage kooperiert mit Main Lager

(fair-NEWS)

Die First Elephant Self Storage GmbH ist ab sofort in Frankfurt am Main vertreten. Seit dem 1. März 2017 kooperiert das Unternehmen mit dem 2011 eröffneten Main Lager in der Mainzer Landstraße 225 im Zentrum der Metropole.Hamburg, im April 2017 – Das Ballungszentrum Frankfurt ist mit rund 729.624 Einwohnern ein wichtiger Self Storage Standort in Deutschland. Dank des neuen Kooperationspartners Main Lager, ist First Elephant Self Storage seit dem 1. März auch in der Main-Metropole vertreten. Main Lager wurde bereits 2011 in direkter Innenstadtlage eröffnet. Mit einer Gesamtgröße von 8.500 Quadratmetern zählt das Unternehmen zu einem der größten Lagerhäuser Europas.Main Lager: Frankfurt lagert einDas Main Lager liegt zentral im Innenstadtbereich in der Mainzer Landstraße 225, zwischen Hauptbahnhof und Galluswarte. Es ist aus allen Richtungen sehr gut mit PKW und LKW sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Neben absolut sicheren, modernen Self Storage Lagerboxen bietet das moderne Lagerhaus spezielle Aktenlager, Weinlager und Mietbüros.Privatpersonen und Firmenkunden mit akutem Platzbedarf finden bei Main Lager rund 670 klassische Self Storage Lagerboxen in Größen von circa zwei bis zehn Quadratmetern. Hier darf beinahe alles eingelagert werden, was kurzfristig oder für einen längeren Zeitraum in einem externen Abstellraum aufbewahrt werden soll. Dazu gehören Umzugskartons, Hausrat, Möbel, Sportgeräte oder Produktmuster. Firmen, die große Lagerflächen benötigen, stehen Lagerräume von zehn bis 200 Quadratmetern Größe mit Stromanschluss und Licht zur Verfügung. Diese eigenen sich optimal zur langfristen Archivierung von Akten, als Lager für Messeartikel, Ersatzteile oder Büroeinrichtungen. Start-Ups oder Selbstständige, die sich die hohen Mietkosten in großen Bürokomplexen sparen wollen oder nur zeitweilig ein Büro benötigen, können im Main Lager ihr eigenes, komplett eingerichtetes Büro beziehen.Einen besonderen Service bietet Main Lager für Weinliebhaber, Weinsammler und Weinhändler. Im Tiefkeller des Gebäudes stehen separate Weinlager zur Verfügung. Die abgeschlossene Räume werden zeitgesteuert mit temperierter Außenluft versorgt. Die Temperatur liegt konstant bei rund 13 Grad mit einer Luftfeuchtigkeit von ca. 70 Prozent. So wird ein ideales Klima für die langfristige Aufbewahrung hochwertiger Weine geschaffen.Für den einfachen und komfortablen Umzug in die Lagerbox, das Akten- oder Weinlager, stehen allen Kunden kostenlos hydraulische Hubwagen und verschiedene Rollwagen sowie Rungenwagen zur Verfügung.Gemeinsam stärker mit First Elephant Self StorageStandortgebundene Self Storage Unternehmen, wie das Frankfurter Main Lager, setzen im stark wachsenden deutschen Markt zunehmend auf die Kooperation mit einem überregionalen Partner. Eine solche Partnerschaft stärkt die Wahrnehmung, fördert die Wettbewerbsfähigkeit und steigert die Effizienz des einzelnen Unternehmens.Die First Elephant Self Storage GmbH ( www.firstelephant.de/ ) ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant unterstützt seine Partner unter anderem bei der Betriebsoptimierung und Standardisierung interner Abläufe. Darüber hinaus gewährleistet eine interne Telefonhotline die Erreichbarkeit jedes Standortes weit über die individuellen Büroöffnungszeiten hinaus. Weitere Kompetenzbereiche sind Bau und Planung von Self Storage Anlagen. Im Fokus steht dabei die Unterstützung von Neueinsteigern und Investoren von der Standortanalyse über den Bau bis hin zum fertigen Betrieb.



Bildinformation: First Elephant Self Storage kooperiert mit Main Lager Frankfurt