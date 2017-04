e-Spirit lädt zum Kunden- und Partnertag 2017 auf die Zeche Zollverein

(fair-NEWS)

Dortmund, 02. April 2016 – Vom 26. bis zum 28. April 2017 lädt e-Spirit, Lösungsanbieter für Content Experience Management, seine Kunden, Implementierungs- und Technologiepartner zum Kunden- und Partnertag 2017 (#kutapata) auf das UNESCO-Welterbe Zollverein nach Essen ein. Auf der größten Fachkonferenz für die FirstSpirit-Community stehen aktuelle Entwicklungen, Trends und Best-Practices rund um die Zukunft der Content-Erstellung und Verteilung im Fokus. An drei Tagen gibt es viel Raum für Diskussionen und Austausch mit Anwendern, Partnern und e-Spirit-Experten. Interaktive RoundTables, technische LightningTalks, Produkt-Updates und spannende Anwenderberichte geben Impulse und Best Practice-Einblicke für die Lösung aktueller Herausforderungen im Bereich Digitalisierung und User Experience.Der #kutapata startet am Mittwoch mit einem exklusiven Veranstaltungstag für die e-Spirit-Partner und bietet neben Q&A-Sessions und Neuigkeiten zum Partnerprogramm spannende Vorträge zur e-Spirit Cloud Transformation und zur Revolution des Content Managements durch Content-as-a-Service. Weiteres Highlight ist der Praxisbericht der thyssenkrupp AG.Am Donnerstag folgt der große gemeinsame Kunden- und Partnertag. Themen-Highlights neben der e-Spirit-Vision und Produkt-Roadmap und einem Ausblick von diva-e auf die digitalen Trends und Game Changer 2017: ECCO, eines der weltweit größten Schuhhandelsunternehmen, gibt Einblick in das Zusammenspiel von Content und Commerce. Wie Digital Signage als kundennaher Ausgabekanal in eine konsistente Content-Strategie einbezogen werden kann, beleuchtet e-Spirit gemeinsam mit Samsung SDS. Nach dem Konferenz- und Interaktionsprogramm mit Roundtables und Lightning-Talks erwartet die Teilnehmer eine glanzvolle Abendveranstaltung auf Zollverein.Der dritte Veranstaltungstag gehört exklusiv den e-Spirit-Kunden, die sich auf geballte Infos und Insider-Tipps aus der Praxis freuen können. Am Case-Study-Freitag gibt es unter anderem Anwenderberichte von Ledvance, Liebherr, Mercedes-Benz, Ottobock, Rittal und den Stadtwerken Düsseldorf sowie einen Vortrag über die Content-Experience-Strategie von L´Oréal.Die e-Spirit Partner- und Kundentage werden unterstützt von den Sponsoren diva-e, Arithnea, Canto, Comspace, Interactive tools, Materna und Publicis Pixelpark.Weitere Informationen zur Agenda, Hotelkontingenten und Anmeldung unter www.e-Spirit.com/events Übrigens: Wer die Veranstaltung auf den Social-Media-Kanälen begleiten möchte, findet den e-Spirit Kunden- und Partnertag unter dem Hashtag #kutapata.Über e-Spirite-Spirit versetzt Unternehmen jeder Branche in die Lage, ihren Content zu monetarisieren. Denn die CMS-Lösung FirstSpirit verbindet alle Systeme, Anwendungen, Daten und Inhalte, die für die Gestaltung begeisternder Kundenerlebnisse erforderlich sind, zu einem zentralen Content Experience Hub. Damit erhalten Unternehmen die notwendige Infrastruktur, mit der sie immer größer werdende Mengen an (personalisierten) Inhalten für immer mehr Kanäle und Touchpoints entlang der Customer Journey effizient bereitstellen können, um Kunden weltweit gezielt zu erreichen.Mit FirstSpirit, FirstSpirit Cloud und FirstSpirit CaaS bietet e-Spirit Anwendern vielfältige Möglichkeiten, die Time-to-Market ihrer Produkt- und Markenkommunikation signifikant zu beschleunigen und digitale Marketing-Maßnahmen zielgruppengerecht und in Echtzeit auszurollen.e-Spirit wurde 1999 gegründet, ist Teil der adesso Group und mit 16 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und den USA vertreten. Zu den Kunden gehören internationale Marken und Konzerne wie BASF, Bosch, Commerzbank, EDEKA, L’Oréal Luxe, MAN, Media-Saturn, thyssenkrupp und viele andere. www.e-Spirit.com