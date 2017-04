Ärzte in Dübendorf mit moderner Praxis im Zentrum

(fair-NEWS) Auf der Suche nach einem Arzt in Dübendorf mit moderner Ausstattung, zentraler Lage und passenden Öffnungszeiten? Die mediX praxis dübendorf kann bei all diesen Kriterien punkten. Dort arbeiten Ärzte unterschiedlicher medizinischer Schwerpunkte unter einem Dach zusammen. Der Hausarzt kümmert sich um allgemeine Fragen der Patienten in Dübendorf. Dabei wendet der Arzt moderne diagnostische Verfahren an, z. B. beim EKG, beim Röntgen oder beim Ultraschall an. Der Hausarzt Dübendorf führt ebenfalls Impfungen aus. Auch die kleinen Patienten - vom Säugling bis zum Jugendlichen - werden vom Hausarzt Dübendorf betreut. Der Arzt in Dübendorf führt die Vorsorgeuntersuchungen durch und macht Untersuchungen bei kinderärztlichen Krankheiten. Auch im Bereich Gynäkologie gibt es in der mediX praxis dübendorf eine professionelle Betreuung durch einen Frauenarzt. Der Gynäkologe steht den Patientinnen aus Dübendorf und Umgebung bei frauenärztlichen Fragen zur Verfügung. Daneben ist eine Betreuung im Hausarztmodell durch die Aerzte in Dübendorf möglich. Wer also auf der Suche nach einem Hausarzt oder Frauenarzt in Dübendorf oder einem Arzt bei Wangen-Brüttisellen ist, der ist in der mediX praxis dübendorf richtig.