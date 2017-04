Bewerbungsfrist verlängert: Kurzfristig zum Schüleraustausch in die USA

Pressemitteilung von ec.se - educational consulting & student exchange GmbH

Ab August 2017 den High School Spirit erleben

(fair-NEWS) Bonn, 12. April 2017. Die Bewerbungsfrist für den Besuch einer öffentlichen High School in den USA mit Abreise im August 2017 wurde verlängert. Bis zum 28. April haben Teenager mit Fernweh nun Zeit, um die Bewerbungsunterlagen bei der Austauschorganisation ec.se einzureichen. Doch die Unterlagen sind umfangreich und manche Dokumente müssen von Ärzten oder Lehrkräften ausgefüllt werden. Deshalb empfiehlt es sich, so schnell wie möglich Kontakt mit ec.se aufzunehmen, ein persönliches Beratungsgespräch zu führen und die Bewerbungsunterlagen anzufordern. Terminvergabe online auf Bonn, 12. April 2017. Die Bewerbungsfrist für den Besuch einer öffentlichen High School in den USA mit Abreise im August 2017 wurde verlängert. Bis zum 28. April haben Teenager mit Fernweh nun Zeit, um die Bewerbungsunterlagen bei der Austauschorganisation ec.se einzureichen. Doch die Unterlagen sind umfangreich und manche Dokumente müssen von Ärzten oder Lehrkräften ausgefüllt werden. Deshalb empfiehlt es sich, so schnell wie möglich Kontakt mit ec.se aufzunehmen, ein persönliches Beratungsgespräch zu führen und die Bewerbungsunterlagen anzufordern. Terminvergabe online auf www.highschoolberater.de/beratertage oder telefonisch unter 0228/25 90 840.

Bildinformation: Bewerbungsfrist für Schüleraustausch in die USA verlängert © ec.se GmbH

ec.se – educational consulting & student exchange GmbH berät, vermittelt und betreut Jugendliche und ihre Familien, die sich für einen High School-Aufenthalt in den USA, in Kanada, Australien oder Neuseeland entscheiden. Zum Angebot von ec.se zählen öffentliche und private Schulen sowie renommierte Internate/Boarding Schools. Darüber hinaus vermittelt die Organisation Schulabsolventen an ausgewählte Colleges und Universitäten in Kanada. Gründer und Geschäftsführer Thomas Eickel verfügt über langjährige intensive Verbindungen zu Partnerorganisationen und Bildungseinrichtungen in Nordamerika sowie Australien und Neuseeland.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Bewerbungsfrist verlängert: Kurzfristig zum Schüleraustausch in die USA»

Adenauerallee 12-1453113 BonnDeutschlandTelefon: 02282590840Markus Brettholleec.se –educational consulting &student exchange GmbHMarkus BrettholleAdenauerallee 12-1453113 BonnTel: 0228/25 90 84-17pr@highschoolberater.dePermanenter Link zur Pressemitteilung