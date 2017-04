Für die Liebe ist man nie zu alt: Ein erotischer Liebesroman

(fair-NEWS)

Manchmal passieren Dinge im Leben, mit denen man nie mehr gerechnet hätte. So auch bei Willi und Erna. Amors Pfeil trifft genau ins Ziel. Es heißt nicht umsonst: Für die Liebe ist man nie zu Alt!Buchbeschreibung:Zu einer Zeit, als Willi und Erna dachten, dass ihr Leben nur noch für den leidenden Partner daheim bestimmt sein sollte, trifft sie bei einem Saunabesuch noch einmal Amors Pfeil und löst eine Flugschar von Schmetterlingen aus.Dieser Saunabesuch verändert ihr Denken und ihr Leben, denn für die Liebe ist man nie zu alt.Ergänzt wird dieser Liebesroman durch eine Sammlung lustiger Saunageschichten.Broschiert: 380 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (12. März 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056774ISBN-13: 978-3903056770Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 18 JahrenFormat: Kindle EditionDateigröße: 2517 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 287 SeitenVerlag: Karina Verlag (17. Juni 2016)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01H816F0CX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: Nicht aktiviertBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag