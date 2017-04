Südamerika Reiseportal erweitert Fokus auf Asien

(fair-NEWS)

Das Südamerika Reiseportal bietet seit 2011 Kleingruppenreisen in die Länder Südamerikas, Mittelamerikas und die Karibik an. Nun hat es eine kleine „Schwester“ bekommen: das Asien Reiseportal.Auch hier gilt das bewerte Prinzip der Vergleichbarkeit aller angebotenen Reisen nach verschiedenen Kriterien. Für die meisten Kunden ist der Preis das wichtigste, allerdings nicht das einzige. Auch nach bestimmten Terminen oder einer gewissen Reiselänge kann gesucht werden. Besonderes Schmankerl: Reisen, deren Durchführung garantiert ist, kann man sich ebenfalls ausschließlich anzeigen lassen.Die Reisen stammen alle von kleinen oder mittelgroßen Veranstaltern, denen die Zielländer am Herzen liegen und die dort soziale oder ökologische Projekte betreuen. Die Gruppengrößen sind immer klein und liegen zwischen 2 und 16 Teilnehmern, meistens sogar weniger.Durch die Bündelung der Reisen auf einer Webseite kann der Kunde die Angebote der verschiedenen Veranstalter vergleichen und alle Reisen auf einer Plattform begutachten. Die Buchung erfolgt zum gleichen Preis und zu den gleichen Konditionen wie beim Veranstalter selbst.Das neue Asien Reiseportal umfasst zum Start die Länder Südasiens, Ostasiens und Südostasiens, eine Erweiterung in Zukunft ist angestrebt. Noch wächst das Portal ständig, neue Reisen kommen weiterhin hinzu. Zu finden ist es unter https://www.asien-reiseportal.de/ , interessante Reiseberichte und Informationen zu den Ländern gibt es unter http://blog.asien-reiseportal.de/



Bildinformation: Taj Mahal in Agra / Indien