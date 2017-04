Open Source Data Center Conference – Programm online

(fair-NEWS) Das Vortragsprogramm der diesjährigen Open Source Data Center Conference steht fest. Erstmals gibt es auch eine Konferenz-App mit allen wichtigen Informationen rund um die Konferenz.



Nürnberg den, 12.04.2017



Den Auftakt der englischsprachigen Konferenz bilden am 16. Mai drei Workshops, in denen die Teilnehmer sich vertieftes Praxiswissen aneignen und dieses in unterschiedlichen Anwendungsszenarien einsetzen. Als Themen stehen „Graylog – Centralized Log Management“, „Mesos Marathon – Orchestrating Docker Containers“ sowie „Terraform – Infrastructure as Code“ zur Auswahl.



Am 17. Mai beginnt das breit gefächerte Vortragsprogramm. Die vier Schwerpunktthemen



CONTAINERS AND MICROSERVICES

CONFIGURATION MANAGEMENT

TESTING, METRICS AND ANALYSIS

TOOLS & INFRASTRUCTURE



garantieren eine ausgewogene Mischung an Fachvorträgen. Zu den Programmhighlights zählen Präsentationen namhafter Open Source Experten bekannter Firmen wie Elastic, Chef, CoreOS, RedHat, HashiCorp, Travis CI, Cisco, Inuits und vielen mehr.



Erstmalig präsentiert der Veranstalter auch eine App zur Konferenz, über die alle wichtigen Informationen zu Referenten, Vorträgen, Workshops und Abendveranstaltung jederzeit abrufbar sind. Die OSDC-App steht ab sofort kostenlos zum Download bereit.



Wegweisende Diskussionen, technisches Know-how, Erfahrungsberichte und das Networking innerhalb der Open Source Community prägen die Open Source Data Center Conference seit vielen Jahren. Hier kommen Entwickler, Entscheider, Administratoren, sowie IT Manager zusammen, um sich aktuellstes Wissen anzueignen und darüber hinaus zukunftsweisende Projekte anzustoßen. Die Teilnehmer erfahren aus erster Hand, Open Source Data Center Lösungen optimal einzusetzen, um dabei größtmögliche Performance zu erzielen.



Ausgerichtet wird die Open Source Data Center Conference bereits zum neunten Mal und hat sich mittlerweile fest in Berlin etabliert. Die Konferenz zählt zu den europaweit führenden Veranstaltungen auf dem Gebiet Open Source Data Center Solutions und zieht jedes Jahr weit über 150 Besucher nach Berlin.



Alle Informationen zur Konferenz sowie die Anmeldung sind über die offizielle Konferenz-App und die Konferenzwebseite www.osdc.de möglich.



Alle Daten im Detail

Open Source Data Center Conference 2017

16. - 18. Mai 2017

www.osdc.de



Mercure Hotel MOA

Stephanstrasse 41

D-10559 Berlin

www.hotel-moa-berlin.de



