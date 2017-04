Triff:obermann 2017: Das zieht!

(fair-NEWS)

Die Obermann Unternehmensgruppe lädt am Samstag, den 16. September 2017 wieder zu ihrem Tag der offenen Tür auf das Firmengelände nach Gittelde-Teichhütte ein. „triff:obermann“ lautet der Titel der Veranstaltung, die inzwischen fester Bestandteil des Unternehmenskalenders ist und jedes Jahr mit einem neuen Highlight auf sich aufmerksam macht. Nachdem im vergangenen Jahr ein Original US-Truck auf die zahlreichen Besucher wartete, steht in diesem Jahr ein Wettkampf im Kräftemessen im Vordergrund.Das Unternehmen lockt diesmal mit der ersten inoffiziellen Harzer Meisterschaft im LKW-Ziehen. Dabei treten verschiedene Gruppen gegeneinander an und müssen eine 15 Tonnen schwere Zugmaschine mit Auflieger über eine 50 Meter lange Strecke ziehen. Jede Gruppe (à 6 Personen) hat dabei zwei Versuche, wovon jeweils der bessere gewertet wird. Anmelden können sich frei zusammengestellte Gruppen oder Vereine bis zum 15. August 2017.Es wird zwei Wertungsgruppen geben: Rein männliche Gruppen und gemischte Gruppen. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. „Wir hoffen auf möglichst zahlreiche Anmeldungen, damit wir uns auf einen spannenden Wettkampf freuen können“, so der Geschäftsführer von Obermann Spedition und Logistik, Heiko Andreas Helmke.Neben der ersten inoffiziellen Harzer Meisterschaft im LKW-Ziehen bietet die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren auch wieder zahlreiche Attraktionen rund um das Thema Mobilität und Logistik. So sorgen beispielsweise Shuttle-Bus-Touren zu den Lagerhallen der Unternehmensgruppe, eine kniffelige Stapler-Challenge, ein Segway-Parcours, eine Kletterwand und weitere Aktionen für einen informativen und kurzweiligen Tag der offenen Tür.triff:obermann 2017Tag der offenen Tür der Obermann UnternehmensgruppeWann? Samstag, 16. September 2017, von 11 bis 15 UhrWo? Auf dem Obermann-Firmengelände in Gittelde-TeichhütteWas? Spannender Blick hinter die Kulissen und jede Menge Spaß!Da eine Überdachung vorhanden ist, findet die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter statt!Erste inoffizielle Harzer Meisterschaft im LKW-ZiehenTeams: 6 Personen je Gruppe, Mindestalter 16 JahreZeitplan: 11 Uhr Meldung der Mannschaften11:30 Uhr erste Wertung 50 m Strecke12:30 Uhr zweite Wertung 50 m Strecke13:30 Uhr Viertel-/Halbfinale14:30 Uhr SiegerehrungAnmeldung: Auf der Website der Obermann Unternehmensgruppe unter www.obermann.de/triffobermann-2017/ oder per Email bei Claudia Hellmann (che@obermann.de).Autor: Obermann Unternehmensgruppe