Neue Energie bei MAXENERGY

(fair-NEWS)

Der private Energieversorger MAXENERGY gibt weiterhin Gas: Omni-Channel-Manager Thorsten A. Gropp ist zum 1. April 2017 als Geschäftsführer in die Führungsetage des Augsburger Energieversorgers eingestiegen. Nach einer kurzen Phase des gegenseitigen Kennenlernens im Zuge eines Beratungsmandats freut sich MAXENERGY-Geschäftsführer Bernd Neider über die tatkräftige Unterstützung durch Thorsten A. Gropp.Gropp, ein anerkannter E-Commerce- und Omni-Channel-Profi mit weitreichenden Erfahrungen – unter anderem in Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen bei Weltbild, Karstadt und Hawesko – zu seiner neuen Herausforderung: „MAXENERGY ist auf dem Weg zur Nummer eins im privaten Energiehandel. So versorgt MAXENERGY bereits heute mehr als 100.000 Privatkunden in Deutschland und Österreich. In Deutschland nehmen wir als einer der ersten privaten Energieversorger eine nicht zu unterschätzende Pionier¬rolle ein, die wir zukünftig nutzen und ausbauen werden.“ Insbesondere im Online- und Handelsmarketing wird MAXENERGY innovative Wege einschlagen. Die Geschäftsführung teilen sich Bernd Neider und Thorsten A. Gropp auf: Neider ist zuständig für den kaufmännischen Bereich und Gropp verantwortet Marketing, Vertrieb und IT.„Gas und Strom in einer neuen Dimension – mit der MAXENERGY-Marketingoffensive 2020 werden wir dem indifferenten Strommarkt in Deutschland ein innovatives Gesicht verleihen. Hier kommen wir aus der gesicherten Position eines bayerisch-schwäbischen Traditionsunternehmens mit einem jungen, hungrigen Team“, so Bernd Neider.Die dynamische Entwicklung bei MAXENERGY wird zunehmend beflügelt durch die Er¬folge in Österreich: Hier konnte sich MAXENERGY aktuell wieder als Sieger bei der VKI-Aktion Energiekosten-Stopp durchsetzen. Auch in der Augsburger Zentrale ist der Aufbruch spürbar: Der Umzug in den neuen, topmodernen Sheridan-Tower Ende 2017 sowie die Verstärkung des Teams durch junge, bereits von Gropp und Neider angeheu¬erte Online-Spezialisten zeigt: Die Zeichen stehen auf Wachstum.



Bildinformation: MAXENERGY Geschäftsführung: Bernd Neider und Thorsten A. Gropp (re.)