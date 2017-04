Alpen Sepp Pitch an der 2 Minuten 2 Millionen Show auf Puls 4

(fair-NEWS)

Alpen Sepp Auftritt in der puls4.com – 2 Minuten 2 Millionen TV Show am 18.4.2017. Die Start-Up Show auf PULS 4‎Schwarzach, 12.4.2017Wie bereits 2015 berichtet, konnte das Start Up Alpen-Projekt Alpen Sepp 2015 in Wien beim 7Ventures Pitch Day einen Sieg unter 70 Start Up Einreichungen mit nach Vorarlberg nehmen. Den damaligen Bericht dazu können Sie HIER detailliert nachlesen.Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen der Alpen Sepp Kunden (die Produktbewertungen sind zu den Produkten im Shop jeweils nachzulesen) ist man bei Alpen Sepp überzeugt, mit dieser Vermarktungsform „Alpenkäse direkt aus dem Senner Käsekeller“ in Ergänzung mit Wildwurstprodukten aus der Alpenregion einen richtigen Schritt gemacht zu haben.Eine sehr große Herausforderung ist es in der heutigen Zeit, die Reichweite der Bekanntheit von StartUp Projekten schnell zu erhöhen damit man vernünftig wachsen kann. Alt eingesessene Unternehmen und Marken haben hier einen riesen Zeitvorteil, weil Generationen davor schon sehr viel erreicht haben und die Marken- bzw. Firmennamen sehr stabil im Markt bzw. in den Köpfen der Konsumenten verankert sind.Werbung für Start-Ups ist sehr teuer und schwer kalkulierbarDirekt in Werbung für die Erhöhung der Bekanntheit zu investieren stellt für junge Unternehmen 2 Probleme dar:- Mit z.B. € 200.000,– kommt man bei Werbeausgaben nicht weit – und –wie kann man die Ausgaben dazu wieder refinanzieren?- Dem Kunden eine Preiserhöhung einfach drauf zu rechnen ist auch nicht die Lösung.Einmal einen Auftritt im Fernsehen zu haben, das klingt sehr interessant und verlockend – und man wird auf jeden Fall von vielen Zusehern gesehen. Ganz egal was immer passiert.Wie Daniel Zech von SevenVentures immer sagt: TV Auftritte sind wie ein Zaubertrank – innerhalb kürzester Zeit kann sich sehr viel Bekanntheit durch die Reichweiten verändern.Aufgrund der ersten Erfahrung in Wien beim 7Ventures Pitch Day hat man bei Alpen Sepp deshalb beschlossen, sich bei der 4. Staffel 2017 bei der Investoren Show 2 Minuten 2 Millionen von Puls 4 anzumelden bzw. zu registrieren.Erfreuliches Ergebnis: Alpen Sepp wurde ausgewählt und wird sich am kommenden Dienstag, 18.4.2017 ab 20:15 den 2M2M Investoren in Wien vorstellen.Was auch immer passieren wird, Alpen Sepp freut sich auf die Teilnahme an der Show und viele neue Menschen in der Show und junge UnternehmerInnen die vermutlich ebenfalls anwesend sein werden, kennenzulernen.PS: Noch etwas ist ganz sicher. Alpen Sepp wird mit seinem Auftritt in der Sendung die „geruchliche Atmosphäre“ massiv verändern – und wenn es schmeckt – muss niemand von den anwesenden Mitarbeitern hungern!Alpen Sepp lädt alle Kunden, Freunde und Bekannten herzlich ein, am Dienstag, 18.4.2017 ab 20:15 die Sendung anzusehen und mitzufiebern



Bildinformation: (c) Gerry Frank