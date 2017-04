Neue Kampagne: Silversea setzt auf emotionales Storytelling

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, April 2017: Bei der monegassischen Luxusreederei Silversea bucht man nicht nur Kreuzfahrten, sondern Erlebnisse: Auf einzigartigen Routen geht es zu über 800 Destinationen weltweit, mit kleinen und wendigen Schiffen, höchstem Komfort, persönlichem Butler-Service und dem gewohnten Silversea Lifestyle, der keine Wünsche offen lässt. Die neue A-Z Kampagne nimmt Partner und Leser mit in diese spannende Welt von Silversea.Bereits seit 2014 hebt sich Silversea durch ein bewusst emotionales Storytelling in der Kommunikation ab. Dabei erzählt jedes Motiv über edle schwarz-weiß-Aufnahmen einzigartige Geschichten, die inspirieren und zum Reisen und Entdecken motivieren. Auf diesen einzigartigen Look baut nun auch die groß angelegte B2B-Kampagne „A to Z Luxury Lifestyle“. Hierbei werden die 26 Buchstaben des Alphabets in Zusammenhang mit den zahlreichen Silversea USP’s gesetzt, um informative Fakten und Werte der Luxusreederei widerzuspiegeln. Zudem gibt es eine interaktive Verlinkung zum Vertriebsportal www.closer-to-success.de , auf dem Reisebüropartner via Login einen Blick hinter die Kulissen werfen können.Nach dem großen Erfolg in der Fachpresse plant Silversea zukünftig eine solche Kampagne auch im B2C Bereich.



Bildinformation: Von A wie „All-Inclusive-Lifestyle“ bis Z wie „Zodiac“