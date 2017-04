Giga Thor S.A. Nur elf Cupos im neuen Projekt im Angebot. Hier lohnt es sich mitzumachen.

(fair-NEWS)

Pressemitteilung: Lübeck, den 12.04.2017Im Hanseatischen Stadtgebiet von Lübeck, ist man schon seit eh und je darauf bedacht, solide Geschäfte zu machen. In ihrem neuesten Projekt, dem Aufbau einer gut bestückten Fabrik, mit modernster Infrastruktur, bietet die GIGA THOR S.A. (Chile) Investoren insgesamt elf Cupos von je € 0.5 Mio. als Einstieg an und man erhält dafür eine jährliche Rendite von insgesamt € 2.36 Mio. begrenzt auf zehn Jahre Laufzeit. Die Company benötigt dringend dies Kapital um ihre neue Fabrik bauen zu können, denn sie hat einen sehr grossen Auftrag zu erfüllen der über die Konstruktion von 2000 grossen SGV-G 700KW Generatoren lautet. Nur dieser Auftrag alleine, garantiert die hohen Renditen, die angeboten werden. Hier sollte man mal glauben, denn nicht alles was gut ist, erweist sich nachher als schlecht. Denn die Technologie der GIGA THOR S.A. ist einmalig gut und produziert saubere, kontaminierungsfreie Energie, die keinerlei herkömmlichen Treibstoff braucht. Täglich wird die Nachfrage nach dieser Zukunftsenergie grösser. Dr.WWH



Bildinformation: Neue Fabrik der GIGA THOR S.A.