Das iPhone sieht Rot

(fair-NEWS)

Hamburg, im April 2017 – Mit dem roten iPhone heben sich Trendsetter jetzt farbenfroh vom üblichen Silber-Schwarz-Weiß-Einerlei ab. Die zeitlosen Hüllen Elie und Shetland aus der Hamburger Manufaktur Pack & Smooch unterstreichen diesen frischen Look wirkungsvoll: Auch sie sind in klarem Rot erhältlich. Zudem sind die leichten Schutzhüllen angenehm griffig und äußerst robust. Dafür sorgt der hochwertige Merino-Wollfilz, der in sorgfältiger Handarbeit in der hauseigenen Werkstatt verarbeitet wird.Auch wenn das iPhone noch so schön ist: Geschützt werden sollte es trotzdem. Mit ihrem Slim-Fit-Design und den abgerundeten Ecken macht die Wollfilz-Hülle Elie eine besonders schlanke Figur und passt sogar in die Hosentasche. Das iPhone lässt sich dank des cleveren Designs schnell und unkompliziert einpacken und entnehmen. Der hochwertige Merino-Wollfilz ist wasserabweisend, antistatisch, leicht zu reinigen und wirkt isolierend bei Kälte und Hitze.Auch für das Modell Shetland verarbeitet Pack & Smooch ausschließlich robusten Wollfilz bester Qualität. Praktisches Detail ist die kleine Extratasche auf der Vorderseite. Hier lassen sich Kredit-, Bank- und Visitenkarten sicher verstauen und leicht entnehmen.Passend zur neuen iPhone-Farbe sind Elie und Shetland in Rot erhältlich sowie in neutralem Hellgrau und Anthrazit. Elie kostet 14,90 Euro, Shetland 16,90 Euro.Beide Hüllen sind passend für das iPhone 7/6S/6 und das iPhone 7 plus/6 plus/6S plus im Online Shop von Pack & Smooch erhältlich, außerdem bei amazon.de, etsy, dawanda und weiteren Anbietern.Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt. plus Versandkosten.Weitere Informationen zu Pack & Smooch: www.pack-smooch.com/de/



Bildinformation: iPhone Case Shetland