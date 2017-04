10. Jobmesse Chemnitz am 30.08.2017 in der community4you ARENA

(fair-NEWS)

„Alle Wege zu Deiner neuen Karriere!“ heißt das Motto der Jobmesse Chemnitz am 30.08.2017. Namhafte Global-Player, kleine sowie mittelständische Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen verschiedenster Branchen bieten hier umfangreiche Informationen zum Karrierestart, zur beruflichen Neuorientierung sowie zu Aus- und Weiterbildungen und stehen bei Fragen rund um das Thema Karriere zur Seite. Die Veranstaltung ist in der community4you ARENA zu Gast und findet von 10:00 bis 16:00 statt. Der Eintritt ist kostenfrei.Die Jobmesse stellt eine Austauschplattform für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Schüler und Berufsschulen sowie für Abiturienten und Hochschulen dar. Das Ziel ist es, Unternehmen und Bewerber zusammenzubringen und ein weitläufiges Gespräch um das Thema Karriere zu ermöglichen. Ob Kaufleute, Handwerks- und Pflegeberufe oder Ingenieure: Arbeitssuchende, Schulabgänger, Absolventen, Berufseinsteiger, Jobwechsler sowie Wiedereinsteiger finden hier Stellen-, Aus- und Weiterbildungs- sowie Studienangebote, die der regionale Arbeitsmarkt aktuell zu bieten hat. Gleichzeitig stellt die Jobmesse hauptsächlich für regionale Arbeitgeber, Institutionen sowie Bildungsunternehmen eine gute Gelegenheit dar, geeignete Mitarbeiter oder Schüler zu finden. Experten auf dem Gebiet der Karriereberatung bieten zudem wertvolle Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen. Durch informative Fachvorträge und Mitmach-Aktionen der Aussteller erhalten Besucher einen ersten Einblick in verschiedene Unternehmensstrukturen.Auch Interessenten mit Migrationshintergrund werden umfangreiche Informationen zur Jobsuche in Deutschland bereitgestellt. Somit kann die Jobmesse für sie als Sprungbrett für eine Karriere in Deutschland dienen.Kurz und knapp gesagt: Die Jobmesse ist für jeden da, der an einer Karrierekreuzung steht oder das Wort „Arbeit“ für sich neu definieren möchte.Informationen rund um die Jobmesse ... finden Sie unter: www.jobmesse-chemnitz.de und www.facebook.com/JobmesseChemnitz Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Bildinformation: HR Business