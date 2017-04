ALT GEGEN NEU

(fair-NEWS) Unsere Trade In Aktion: Geben Sie uns Ihre alten Faltwände zurück und sichern Sie sich bis zu 300 Euro Rabatt* beim Kauf eines neuen Komplettsets der LUMIN6 Lichtwände!

Und so funktioniert es: Für jede alte Faltwand (Scherengittersystem inklusive Druck und Transportcontainer/Transporttasche), die Sie bei uns ins Trade In geben, erhalten Sie beim Kauf eines neuen LUMIN6 Komplettsets (Rahmen + Druck + Transporttasche) einen Sonderrabatt nach folgender Staffelung:

• LUMIN6 1m x 2,2m: 150,- Euro*

• LUMIN6 2m x 2,2m: 250,- Euro*

• LUMIN6 3m x 2,2m: 300,- Euro*



Egal ob bei uns oder beim Wettbewerb gekauft - jede Faltwand zählt! Sie können pro Rahmen jeweils eine Scherengitterwand ins Trade In geben!

Denn mit LUMIN6 erschaffen Sie Eventwelten der Zukunft! LUMIN6 ist das erste werkzeuglos aufzubauende Lichtwandkonzept, das mit seinem einzigartigen Leuchteffekt Ihre Werbebotschaft erstrahlen lässt. In den Aluminiumprofilen sorgen vormontierte LED Linsen für die vollflächige Hinterleuchtung des Motivs und verleihen ihm Ausstrahlung und Farbkraft. LUMIN6 Lichtwände sind in 6 Minuten fertig aufgebaut und vereinen hochwertige Qualität mit Innovation sowie beeindruckendem Design. Kombinieren Sie die LUMIN6 Lichtwände noch mit der neuen und einzigartigen LUMIN6 MediaBar für Plug & Playlösungen digitaler Inhalte und starten Sie durch in moderne Erlebniswelten der Zukunft! Das smarte Verpackungskonzept basiert auf eigens entwickelten LUMIN6 Taschen, die es ermöglichen, bis zu 24 Laufmeter LUMIN6 in einem Pkw zu transportieren. LUMIN6 vereint hochwertige Qualität mit Innovation sowie beeindruckendem Design.



Jetzt bis zum 30.06.2017 ihre alten Faltwände eintauschen und beim Kauf der innovativen LUMIN6 Lichtwände clever sparen!

* Angegebene Trade In Rabatte freibleibend gültig bei druckfertig gelieferten Daten zzgl. der gesetzl. MwSt.! Angebot nicht kombinierbar und befristet gültig für Bestellungen bis einschließlich 30.06.2017!