Warum empfiehlt Quantum Leben Fondslösungen? Altersvorsorge wird bei zwei von drei Bürgern konkret

Die Bedeutung der privaten Altersvorsorge ist präsenter denn je. Laut aktueller Umfrage sind 67 Prozent der Befragten kurz davor, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Quantum Leben informiert über die Vorteile von Vorsorge und Vermögensaufbau mit Hilfe von Fonds.Wer kann seine jetzigen Gewohnheiten – ab und an Essen gehen, in den Urlaub fahren und in der schönen geräumigen Wohnung bleiben – im Alter beibehalten? Zukünftige Rentner beschäftigen sich immer häufiger mit dieser Frage und das, obwohl erst kürzlich eine Rentenerhöhung im Juli verabschiedet wurde. Trotzdem wird das Einkommen im Ruhestand bei vielen Bürgern nicht ausreichen.Vor einiger Zeit veröffentlichte die GDV-Initiative „7 Jahre länger leben“ eine Studie zum Thema Lebenserwartung von Männern und Frauen in Deutschland. Im Schnitt unterschätzten die Teilnehmer die statistische Lebenserwartung um etwa sieben Jahre. Wer also mit dem bisher angesparten Betrag kalkuliert und denkt, dass dies für das erwartete Lebensalter ausreicht, könnte sich irren. Umso wichtiger ist die rechtzeitige Altersvorsorge – das sehen auch zwei von drei Befragten einer aktuellen Umfrage im Rahmen der Initiative so.67 Prozent der Befragten sind sich darüber bewusst, dass sie jetzt in die private Altersvorsorge investieren müssten – und möchten einen entsprechenden Vertrag abschließen. Lediglich bei der Frage, welches Produkt heute noch rentierlich und sicher ist, herrscht Unklarheit. Die liechtensteinische Quantum Leben AG nimmt die verhältnismäßig hohe Zahl erfreut zur Kenntnis – denn die Wichtigkeit der Altersvorsorge war in den Köpfen der Deutschen nicht immer so präsent. Dabei sieht es die Versicherungsgesellschaft als unverzichtbar an, frühzeitig an später zu denken und effektiv vorzusorgen.Die Frage nach dem „Womit?“ ist schnell beantwortet: Eine fondsgebundene Rentenversicherung hält in der derzeit schwierigen Zeit für Sparer großes Potenzial bereit. Im Gegensatz zu festverzinsten Papieren werden die Ertragschancen bei Fondspolicen in der Regel höher eingeschätzt. Flexibilität zeigt sich im Sparplan sowie der möglichen Auszahlung als Einmal- oder monatliche Rente. Wer also aktuell plant, sich näher mit dem Thema private Altersvorsorge auseinanderzusetzen, sollte ein rentierliches Investment mittels Fonds in Betracht ziehen. Die Kooperationspartner der Quantum Leben AG klären in Beratungsgesprächen über die Möglichkeiten und Chancen auf und entwickeln passgenaue Strategien.Weitere Informationen zum Altersvorsorge gibt es unter: www.quantumleben.org



Bildinformation: Quantum leben AG