Kanalbelegung in Herscheid

Aktuell sind die Mitarbeiter der Firma ACE Zydek Schädlingsbekämpfung zur Kanalbelegung in der Gemeinde Herscheid im Einsatz. Unter einer Kanalbelegung versteht man das Auslegen von präparierten Ködern in der Kanalisation, zur Dezimierung der heimischen Rattenpopulation. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Herscheid, führt ACE Zydek diese Maßnahmen nun zum bereits zum fünften Mal in Folge durch.Dazu öffnen wir in der Kalenderwoche 17, vom 25.04. bis zum 29.04.2017, diverse öffentliche Kanaldeckel und platzieren die Köder, an ausgewählten Stellen in den Schächten, um eine optimale Verteilung zu gewährleisten. Zur Kennzeichnung der präparierten Stellen, werden nahestehende Laternen mit einer Markierung versehen.Dezimierung der Rattenpopulation in HerscheidDiese Art der Prävention ist für Städte und Gemeinden sehr empfehlenswert. Ratten stellen ein allgegenwärtiges dar, welches Städte stets im Auge behalten sollten. Wird nicht regelmäßig für eine Dezimierung der heimischen Rattenpopulation gesorgt, kann es zu einer rasanten Vermehrung und Ausbreitung kommen. Das warme und feuchte Klima in der Kanalisation bietet den Tieren optimale Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen. Hat die Population ein gewisses Ausmaß erreicht, suchen sich die Tiere neue Gebiete und dringen dabei, angelockt von Lebensmittelresten, in den Lebensraum von Menschen ein. Dabei gelangen die Tiere über Kanäle, Leitungen und sonstige Einlässe in Häuser und Wohnungen. Da sich Ratten rasant und in großer Zahl vermehren, können sie in kurzer Zeit, große Schäden an Vorräten, Leitungen, Anlagen und anderen Einrichtungsgegenständen anrichten. Zudem sind sie Überträger von nicht zu unterschätzenden Krankheiten. Hat sich ein Befall bereits auf Häuser oder Wohnungen ausgedehnt, sollte daher immer ein professioneller Schädlingsbekämpfer hinzugezogen werden.Da eine professionelle Schadnagerbekämpfung in der Regel über einen längeren Zeitraum stattfindet, gilt es diese erst gar nicht entstehen zu lassen. Mit einer örtlichen Kanalbelegung, können Städte und Gemeinden einen wichtigen Schritt zur Vermeidung gehen. Durch das gezielte Auslegen der Köder, wird die Rattenpopulation bestmöglich in Grenzen gehalten und eine Ausbreitung auf Wohnhäuser und Wohnungen vermieden.Treten Ratten in einer Region häufiger auf, kann durchaus auch eine Belegung des Hausanschlusses von privaten Haushalten sinnvoll sein. Erkundigen Sie sich gerne zu präventiven Maßnahmen gegen Ratten oder andere Schadnager über die kostenlose, telefonische Beratung von ACE Zydek Schädlingsbekämpfung unter 08000-333455 oder über www.ace-zydek.de/leistungen/rattenbekaempfung