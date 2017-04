Wellness und Entspannung in den Hotels Kalterer See – Weinstrassenhotels

(fair-NEWS)

Hotels Kalterer See zu jeder Jahreszeit wunderschönDie Weinstrassenhotels in Südtirol bieten ihren Gästen ein tolles Rund-um-Paket! Wählen Sie einfach eine von drei gemütlichen Unterkünften aus und erleben Sie einen traumhaften Urlaub – egal ob zu zweit, als Familie oder als Gruppe von Freunden und ob im Sommer oder Winter. In den familiengeführten Hotels erleben Sie eine angenehme und gemütliche Atmosphäre, dank der Sie sich sofort richtig wohlfühlen werden. So verbringen Sie einen erholsamen Urlaub, den Sie nicht so schnell vergessen werden.Wellnesshotels Südtirol – Den Alltag vergessen und abschaltenSie fühlen sich abgespannt und brauchen dringend eine Auszeit und Erholung? Dann sind Sie bei den Südtiroler Weinstrassenhotels genau richtig. Wohltuende Angebote aus dem Wellness- und Beautybereich sorgen für grenzenlose Entspannung. Schwimmen Sie einige Bahnen im Innen- oder Außenpool, genießen Sie unsere Saunalandschaft, lassen Sie sich bei einer Massage verwöhnen oder nutzen Sie noch viele weitere tolle Angebote – Sie werden sich fühlen wie neu geboren. Möchten Sie Ihren Urlaub lieber mit sportlichen Aktivitäten verbringen? Kein Problem. Die malerische Landschaft Südtirols bildet die perfekte Kulisse für Wander- und Fahrradausflüge, Skisport, Wassersport, Golf und vieles mehr.Hotels Kalterer See – Hier kommen Weinliebhaber und Gourmets auf ihre KostenRegionalität und Frische wird in den Weinstraßenhotels großgeschrieben. Die Hotels Kalterer See bieten genussvolle Weine aus regionalem Anbau. Die besonders günstigen Bedingungen in der Region mit mineralhaltigen Böden und zahlreichen Sonnenstunden pro Jahr verhelfen den Trauben zu erstklassiger Qualität und somit den Weinen zu einem einzigartigen Geschmack. Hier können Sie Vielfalt erleben, denn mit ca. 20 angebauten Rebsorten wird ein facettenreiches Angebot an Weinen geschaffen, das für jeden Geschmack das Richtige bietet. Auch die hervorragende Küche dieser Region, die sowohl von der alpinen als auch von der italienischen Tradition beeinflusst wird, ist ein wahres Geschmackserlebnis. Mit köstlichen Produkten aus der Region genießen Sie so täglich das unverfälschte Südtirol.Weitere Informationen finden Sie unter: www.weinstrassenhotels.com/