Chillventa AWARD 2016: Ein Interview mit Rolf Multhauf

Mitte Oktober fand mit der Chillventa 2016 die weltweit größte und bedeutendste Fachmesse für Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen statt. Erstmals auf einer Chillventa Messe wurde dabei eine Auszeichnung für technisch herausragende und in der Zusammenarbeit beispielhafte Projekte verliehen – der Chillventa AWARD. In der Schlüssel-Kategorie „Wärmepumpen“ gewann das Projekt„Filial-Haustechnikkonzept für dm-Märkte“ der dm-drogerie markt GmbH + Co. KG und ihren Partnern Daikin, Hörburger, Robatherm und Biddle. Wir haben mit Rolf Multhauf, dem Geschäftsführer der Biddle GmbH, über diesen Erfolg gesprochen.Herr Multhauf, die Chillventa gehört weltweit zu den wichtigsten Veranstaltungen für Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen. Ihr Unternehmen Biddle gehört zu den ersten, die hier mit einem AWARD ausgezeichnet wurden. Zunächst unseren herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg!Vielen Dank! Die Auszeichnung hat uns hier alle sehr gefreut. Wir arbeiten mit unseren Kunden immer an der Weiterentwicklung bestehender Lösungen und setzten uns die Messlatte bewusst sehr hoch. Wir bedanken uns für diese Auszeichnung! Wir freuen uns, dass wir ganz offensichtlich auf dem richtigen Weg sind!Sind Sie stolz auf Ihre Leistung, respektive auf die Leistung Ihres Teams?Selbstverständlich! Ursprünglich hatten wir uns bei Biddle nur auf innovative Lösungen zur Klimatrennung an offenen Türen konzentriert. Heute kennt man uns als Anbieter von komplexen, energiesparenden Klimatisierungskonzepten für den Handel. Dieser Preis verdeutlicht uns, welch enorme Entwicklung wir durchlebt haben und dass wir heute offensichtlich zu den Besten unserer Branche gehören.In ein paar einfachen Worten, worum ging es bei dem Projekt „Filial-Haustechnikkonzept für dm-Märkte“?Anfang 2008 wurde eine Bestands-Analyse in 200 dm-Märkten durchgeführt und auf Basis der Ergebnisse ein standardisiertes Konzept entwickelt, das bis heute in knapp 1.000 Märkten umgesetzt wird. Im Kern geht es um ein Energiemanagement-System, das kontinuierlich die Personen und die thermische Situation rund um den Markt herum erfasst, die erhobenen Daten visualisiert und die zentral vernetzten Geräte, wie Heizung, Klimaanlage, Lüftung, Luftschleier, Licht, usw. vollautomatisch regelt. Der große Vorteil dieser gläsernen, vollautomatischen Filiale liegt darin, dass Serviceeinsätze und Bedienfehler deutlich reduziert werden und das gesamte System ein Drittel weniger Strom verbraucht.Die gläserner, vernetzte, vollautomatische Filiale, das klingt technisch schon sehr weit fortgeschritten. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das Einkaufszentrum der Zukunft aussehen wird?Ich denke, dass die heutige Technik noch wesentlich intelligenter und energieeffizienter wird. So ausgereift unsere Technik heute auch schon sein mag, wenn sie falsch montiert, konfiguriert oder bedient wird, kommt es zu Leistungseinbußen oder gar zum Totalausfall. Und das wird manchmal noch nicht einmal bemerkt. Andererseits zeigen uns Schlüssel-Technologien wie Wärmepumpen, dass mit bestehender Technik beim Energieverbrauch noch sehr viel mehr Einsparungen möglich sind. In beiden Fällen gibt es also noch einiges an Entwicklungspotenzial.Zurück zu Ihrem Sieger-Projekt, wo lagen beim Projekt-Management für Sie die größten Herausforderungen? Hatten Sie irgendwann das Gefühl, das Projekt könnte scheitern?Der Gedanke, dass das Projekt scheitern könnte, ist bei mir nicht aufgekommen, nein. Ich glaube da auch für unsere Partner sprechen zu können. Wir haben immer sehr eng und konstruktiv zusammengearbeitet.Wie beim privaten Hausbau, lagen die Herausforderungen darin, die Gesamtsituation korrekt zu antizipieren, keine wesentlichen Aspekte zu übersehen und die zentralen Fragen vorab richtig zu beantworten. Wieviel Manpower, Zeit und Budget stehen zur Verfügung, welchen technischen Komfort und welche Qualität streben wir an, wie hoch sind die Energieverbräuche über den Lebenszyklus gesehen? Auf Basis der Antworten mussten wir dann ein technisches Konzept entwickeln, das für sämtliche Filialtypen im In- und Ausland realisierbar ist.Die Gefahr bei solchen Groß-Projekten ist immer, dass man einen Aspekt oder Partner falsch einschätzt, oder sich minimal verkalkuliert. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird dann zum Ende hin immer größer und man erhält kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr. Für den Gesamtverantwortlichen eines solch großen Projekts, kann das schnell sehr unangenehm werden.Sie haben neben dem Chillventa AWARD 2016 auch den DEUTSCHEN TGA AWARD 2016 für das Projekt „Refurbishment-Konzept für dm-drogerie markt“ gewonnen. Stehen die beiden Auszeichnungen in einem Zusammenhang?Nein. Den TGA Award haben wir für die Ausarbeitung eines Refurbishment-Konzepts erhalten. Ziel war es bestehende Geräte möglichst ressourcenschonend zu modernisieren. Der Fokus lag dabei auf dem Design, der Regelung und der Software. Für das Refurbishment kommen vor allem Geräte mit einem Alter von sieben bis zehn Jahren in Frage. Durch das Konzept hat dm-Markt nun die Möglichkeit zu wählen zwischen Ersatz oder Refurbishment. Beide Varianten bieten neueste Innovationen um Energie einzusparen.Geben diese Auszeichnungen Ihnen und Ihren Mitarbeitern einen neuen Motivations-Schub?Die Auszeichnung bestätigt uns auf dem Weg als Anbieter alternativer, innovativer und individuell zugeschnittener Lösungen ständig weiter zu entwickeln. Handel heißt Wandel. Wir müssen uns täglich den Herausforderungen unserer Kunden stellen und individuell auf die jeweiligen Anforderungen eingehen. Unser Unternehmen ist in der Lage diese Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Auch in den nächsten Jahren werden weitere Herausforderungen auf uns zukommen. Was könnte nach diesem Jahr voller Auszeichnungen ein nächstes Ziel für Sie sein?Es gibt noch einige Auszeichnungen im Bereich des Handels zu gewinnen, speziell im Bereich der Gebäudetechnik für den Handel. Über eine Auszeichnung in diesem Bereich, am liebsten wieder zusammen mit einem unserer Kunden, würden wir uns schon sehr freuen. Wir sind im Moment in weiteren spannenden neuen Kundenprojekten involviert und werden diese in naher Zukunft wieder vorstellen.