POC Proven Oil Canada: L & P Rechtsanwälte reichen Klage gegen Gründungsgesellschafter beim Landgericht Berlin ein

L & P Rechtsanwälte reichen Klage wegen Prospektfehlern gegen Gründungsgesellschafter beim Landgericht Berlin ein.Zahlreiche Anleger der POC Proven Oil Canada Fonds haben bereits Klage gegen Anlageberater eingereicht. Denn aufgrund der Liquidation der POC Fonds muss mit erheblichen Verlusten gerechnet werden. Mehrere anlegerfreundliche Urteile sind auch bereits gegen die Gründungsgesellschafter der POC Fonds ergangen. L & P Rechtsanwälte haben daher für einen weiteren Anleger Klage wegen Prospektfehlern gegen die Gründungsgesellschafter beim Landgericht Berlin eingereicht.„Für die Anleger ist konkret zu befürchten, dass sie aus ihrer Anlage an den POC Fonds Verluste, möglicherweise sogar einen Totalverlust, erleiden. Es ist daher aus unserer Sicht sinnvoll, sich an die Gründungsgesellschafter der POC Fonds und die Anlageberater, die die Beteiligungen vermittelt haben, zu wenden und diese in Haftung zu nehmen. Die zuletzt ergangenen Urteile des Landgerichts Berlin stellen dafür eine erfolgversprechende Grundlage dar“, erläutert Rechtsanwältin Aylin Pratsch von der Fachkanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte. Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A., ebenfalls Partner der Fachkanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte, bestätigt dies: „In den ergangenen Urteilen wurden Prospektfehler festgestellt, die auch in neuen Klagen geltend gemacht werden können. Wir erwarten daher, dass wir die weiteren Verfahren erfolgreich führen werden.“Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A., empfiehlt deshalb betroffenen Anlegern, zeitnah fachanwaltlichen Rat von auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwälten einzuholen.



