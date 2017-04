Übersetzung von E-Learning-Produkten

(fair-NEWS)

Mit dem Aufkommen des elektronisch gestützten Lernens haben sich die Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Lernprozessen vervielfältigt. Diversität und Bedürfnisorientierung beeinflussen die Effektivität von Lernerfolgen positiv, gleichzeitig erschwert aber die höhere Komplexität die Übertragung von E-Learning-Produkten in andere Sprachen. Dem steten Wunsch nach professionellen Übersetzungen der Lernmaterialien kann die KERN AG, Sprachendienste dank der Routine in der Arbeit mit neuesten Technologien im Weiterbildungsbereich nachkommen.Frankfurt. Unter dem Begriff „E-Learning“ versteht man sämtliche Formen des Lernens, bei denen elektronische oder digitale Medien zum Einsatz kommen. Deren Nutzen ist vielfältig und kann sich auf die Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation, auf die Distribution von Lehrmaterial oder auf viele weitere Bereiche des gesamten Lern- und Lehrprozesses beziehen. In den meisten Fällen optimiert der Einsatz von Tools wie Articulate Storyline sowie die Verwendung anderweitiger Tools für Web-based Trainings die Lernkurve und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur zeitlichen sowie inhaltlichen Flexibilisierung. Übersetzungsdienstleister, die in diesem Sektor ihren Aufträgen nachgehen, benötigen daher über die reine Übersetzungsqualität hinaus weitreichendes technisches Know-how hinsichtlich der verwendeten Software und Anwendungen. Die Gefahr, angestrebte Lernziele sowie die didaktischen Mittel bei einer fehlerhaften Übertragung in neue Sprachen zu verfälschen, muss in jedem Fall vermieden werden.Die KERN AG, Sprachendienste ist als Full-Service-Dienstleister im globalen Sprachenmanagement seit mehreren Jahrzehnten im Übersetzungsbereich tätig und verfügt über die notwendige Erfahrung, die Chancen von neuen E-Learning-Tools bei gewissenhaftem Management der Herausforderungen optimal zu nutzen.Die hohe Qualität der Endergebnisse resultiert aus dynamischen Workflows, die die unterschiedlichen Anforderungen multimedialer Anwendungen in verschiedenen Arbeitsschritten voneinander unabhängig erfüllen: So wird beispielsweise bei Storyline-Dateien nach dem Export die Übersetzung samt zugehörigem kundenspezifischen Terminologiemanagement parallel zu weiteren Projektteilen organisiert. Alle Arbeitsschritte, mitunter die fremdsprachliche Untertitelung sowie Synchronisation oder Voice-Over, werden von ausgewiesenen Spezialisten (Transkriptoren, professionellen Synchronsprechern, Toningenieuren etc.) in eigens dafür vorgesehenen, alleinstehenden Workflows bearbeitet. Nach der Reintegration der übersetzten Inhalte wird durch ausführliche Testingmaßnahmen das Endergebnis noch einmal als Ganzes präzise überprüft, was zusammen mit vorherigen Qualitätssicherungsmaßnahmen innerhalb der einzelnen Prozessschritte die Möglichkeit von Fehlern stark reduziert. Der Kunde erhält somit ein professionell übersetztes, mehrfach überprüftes Produkt – bei maximaler Bearbeitungsgeschwindigkeit. Auch bei Übersetzungsprojekten anderer onlinebasierter Trainingsanwendungen finden sich diese dynamischen Workflows wieder, die Kunden gleichbleibend hohe Qualität garantieren.Veränderte Grundbedingungen in der modernen Weiterbildung führen zu neuen Methoden wie sticky learning, just-in-time learning, scenario-based-learning und responsive learning – mit einem professionellen Dienstleister wie der KERN AG, Sprachendienste an ihrer Seite können Unternehmen sowie Bildungsinstitute aller Art auf fachlich versierte sowie professionelle Übersetzungen all dieser und vieler weiterer Inhalte in neuen Medienumgebungen vertrauen.



Bildinformation: KERN AG, Sprachendienste