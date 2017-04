Inkasso mit Fingerspitzengefühl

(fair-NEWS)

Der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH (kurz: ADU-Inkasso) aus Osnabrück ist als professionelles Inkassounternehmen bereits seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Branchen für seine Mandanten im Forderungseinzug erfolgreich. ADU-Inkasso kooperiert nun mit dem Software-Unternehmen Bilendo. Von dieser strategisch sinnvollen Partnerschaft profitieren Gläubiger und Schuldner gleichermaßen.Solange es Rechnungen gibt, gibt es auch Rechnungen, die nicht bezahlt werden. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Aus den unterschiedlichsten Gründen zahlen nicht alle Rechnungsempfänger fristgerecht. Für den Rechnungssteller ist dies im besten Falle ärgerlich, im schlechtesten Fall gefährlich, und zwar für die eigene Liquidität. Von Inkassodienstleistern ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, um beiden Parteien gerecht zu werden. Der Rechnungssteller möchte natürlich an das ihm zustehende Geld und gleichzeitig die Kundenbeziehung schonen. Der Rechnungsempfänger befindet sich womöglich in einer echten Notlage und benötigt dringend Beratung. Leider ziehen sich Mahnverläufe oft über Monate hin und werden inkonsequent durchgeführt, ehe sie auf dem Tisch eines Inkassounternehmens landen. Dadurch verringert sich die Erfolgsaussicht, und die Geschäftsbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner wird oft nachhaltig beschädigt. In jüngster Vergangenheit hat sich für ADU-Inkasso die Zusammenarbeit mit Bilendo als äußerst nützlich erwiesen. Der Hersteller der gleichnamigen, kostengünstigen Miet-Software ermöglicht ein gut organisiertes Forderungsmanagement, und zwar sobald eine Rechnung gestellt ist. Die offenen Posten werden verwaltet und bei verstrichener Fälligkeit automatisch angemahnt, egal wie viele es sind. Bleibt der Mahnprozess ergebnislos, wird ein entsprechender Vorgang automatisch oder vom Gläubiger manuell an ADU-Inkasso übergeben. Die Daten erreichen deren System gut strukturiert, wodurch sich der Aufwand minimiert.„Die Zusammenarbeit zwischen Bilendo und uns stellt für alle Beteiligten eine überaus nützliche Wirkungskette dar“, erläutert Burkhard Quermann, Geschäftsführer der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH (ADU-Inkasso). „Für den Gläubiger, weil er schneller und zuverlässiger an das ihm zustehende Geld kommt. Für den Schuldner, weil er zuverlässiger an offene Rechnungen erinnert und bei Bedarf schneller einer zielgerichteten Beratung zugeführt wird. Und für uns als Inkassounternehmen, weil wir frühzeitig eingreifen und nach Lösungen suchen können.“ Die Belange aller im Blick zu behalten, ist ein wichtiger Punkt, der den Erfolg von Bilendo mit unter ausmacht. „Daran scheitert und hakt das Mahnwesen meistens”, erläutert Florian Kappert, Geschäftsführer von Bilendo. „Unsere Software ermöglicht ein Mahnwesen im Sinne des Unternehmers, also des Gläubigers, bei gleichzeitiger Schonung der Kundenbeziehung. Durch die Nutzung von Bilendo wird die Zahlungsbereitschaft gefördert und säumige Kunden werden auch ein wenig erzogen.”Das Mahnwesen ist ein empfindlicher Teil der Buchhaltung, der in nahezu allen kaufmännischen Branchen eine wichtige Rolle spielt und nur allzu oft vernachlässigt wird. Die damit einhergehenden Risiken werden hingenommen, aus Bequemlichkeit, aus Unwissenheit oder aus Sorge um das Kundenverhältnis – unnötigerweise. Das Zusammenspiel von Bilendo und ADU-Inkasso als Inkassopartner bietet hier einen ganzheitlichen Service, der zu einer enormen Entlastung führt, und zwar in finanzieller, zeitlicher und personeller Hinsicht. Die Kundenbeziehung steht dabei genauso im Vordergrund wie der erfolgreiche Forderungseinzug.



Bildinformation: Inkasso mit Fingerspitzengefühl