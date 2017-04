partypoker Grand Prix Austria ein voller Erfolg

(fair-NEWS)

Wien / London - 13. April 2017. Große Location, illustre Gäste und viel Spannung: Der letztes Wochenende in Wien ausgetragene Grand Prix Austria im Montesino Casino, war nicht nur für die Profipoker-Spieler ein heißer Event. Nicht nur internationale Pokerprofis wie Jan Jachtmann, sondern auch bekannte Gesichter wie Comedian Oliver Pocher sowie die beiden Youtuber CommanderKrieger und Wolverous spielten um einen Preispool von 500.000 Euro.Natürlich ging es in erster Linie um die spannenden Kämpfe der Spieler. Erst am Dienstag, den 11. April um drei Uhr morgens, stand schließlich der Sieger fest: Pokerface Andrej Desset. Im Finale besiegte der Slowake den Rumänen Dan Semenescu in einen nervenaufreibenden Heads-Up und nimmt 92.530 Euro mit nach Hause. Beide Spieler hatten zuvor einem Deal zur Beschleunigung des Finales zugestimmt, zu diesem Zeitpunkt führte Desset bereits mit 77.530 Euro vor Semenescu mit 67.470 Euro.Nach der Absprache spielten sie um einen Einsatz von 15.000 Euro und der Trophäe des Grand Prix Austria.Die Event-Reihe wird mit dem Grand Prix Germany, am 27. April, im King’s Casino in Rozvadov, Tschechien fortgesetzt. Pokerfans und Spieler können sich auch hier auf spannende Spiele mit bekannten Gesichtern aus der Pokerszene freuen.Im Laufe des Monats werden die Ehrengäste noch bekannt gegeben, selbstverständlich wird es auch in diesem Fall wieder Interviewmöglichkeiten geben.Für weitere Informationen, besuchen Sie www.partypoker.com oder unseren partypoker-Blog. Gerne können Sie uns auch auf Twitter folgen: @partypokerSämtliche Rechte des angehängten Bildes liegen bei partypoker und sind zur Veröffentlichung freigegeben. Auf Anfrage sind weitere, hochauflösende Bilder verfügbar.



Bildinformation: partypoker Grand Prix Austria Gewinner Andrej Desset