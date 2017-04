Firmenrabatte in Deutschlands modernstem Fahrdynamikzentrum

(fair-NEWS)

Spektakuläre Flüge durch die Luft, sich überschlagende Autos, hohe Geschwindigkeiten, unzählige Crashs, schleudern oder 180-Grad-Drehungen: All diese Aktionen haben gemeinsam, dass sie durch professionelle Fahrer und Stuntman geplant und durchgeführt werden. Fahrer, die lange trainiert haben, um die physikalischen Grenzen, ihre Fahrzeuge und ihre eigenen Fähigkeiten zu kennen. Spezialeinheiten der Polizei, Personenschützer und Testfahrer heben ebenfalls diese Fähigkeiten. Die meisten "normalen" Fahrer kennen diese Grenzen nicht, können dies aber lernen.Die beste Möglichkeit dafür bietet Deutschlands modernstes Fahrdynamikzentrum, mit einer Fläche von rund 54 000 m², insgesamt 4 multifunktionalen Trainingsmodulen und modernster Technik. Als neues Highlight stehen ab Juni 2017 im Fahrdynamikzentrum Bodensee exklusiv in Deutschland 7 Exemplare des Elektro-Fun-Fahrzeugs eROD zur Verfügung.Für Fahrer, die beruflich unterwegs sind, übernimmt die Berufsgenossenschaft einen Teil der Kosten. Durch die Sicherheitstrainings können auch bessere Konditionen und Flottenrabatte bei den Kfz-Versicherungen ausgehandelt werden.Das multifunktionelle Gelände ist für Events, Incentives und Teambuildings, sowie für Produktpräsentationen, Fahrzeugpräsentationen, Messen, Ausstellungen und thematisch passende Veranstaltungen geeignet, die von erfahrenen Profis geplant und realisiert werden. Es gibt umfangreiche Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung des Geländes (Branding). Die gesamte Aktion wird auf Wunsch mit DSLRs, Steadycams und Drohnen dokumentiert und ein spektakuläres Erinnerungsvideo erstellt.Die MICE-Agentur Dull Entertainment aus Grafenau kann durch eine Rahmenvereinbarung mit dem Fahrdynamikzentrum Bodensee Firmenrabatte in Höhe von 15% auf Fahrtrainings und Gutscheine anbieten.



Bildinformation: Fahrdynamikzentrum Bodensee - FahrenErleben