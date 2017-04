Wohltat zum Wohlfühlen

(fair-NEWS)

Malediven/Thailand, April 2017: Im Urlaub etwas über die Umwelt lernen und im Rahmen von nachhaltigen und sozialen Projekten Teil der visionären Unternehmensphilosophie werden – Gäste des Soneva Fushi auf den Malediven oder des Soneva Kiri in Thailand können das nun mit dem „Stay for Good“ -Package verwirklichen und erhalten als Belohnung dafür noch zusätzliche Nächte geschenkt oben drauf.Die Highlights der Packages auf einen Blick:• Schnorcheln mit Meeresbiologen• Teilnahme an Sonevas “Learn to Swim Program” mit Einheimischen• Reinigung des Korallenriffs• Unterstützung der lokalen Nachhaltigkeits- und Bildungsprojekte• Fischen mit maledivischen Anglern• Begleitung bei der Bewirtschaftung der resorteigenen GärtenTeil von Soneva werdenDas „Stay for Good“ -Package des nachhaltigen Luxusresort-Anbieters gibt Gästen die Möglichkeit, bei verschiedenen Aktivitäten bewusst etwas für die Umwelt oder die hiesige Bevölkerung zu tun. An der Seite von Sonevas Meeresbiologen, Landschaftsarchitekten, Ökologen und den Community Engagement Managern können sie so die lokalen Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen und werden aktiv Teil der nachhaltigen Philosophie von Greenhead Sonu Shivdasani, CEO von Soneva.Spannend und lehrreichDas „Stay for Good“- Programm wird individuell auf die Wünsche und Interessen der Gäste maßgeschneidert – unvergessliche Erinnerungen garantiert. Beispielsweise können sie auf Soneva Fushi mit einem Meeresbiologen schnorcheln und ihm bei der Identifikation der Schildkrötenarten über die Schulter schauen, sowie im Rahmen von Sonevas „Learn to Swim“-Programm einheimischen Kindern das Schwimmen beibringen. Im Soneva Kiri erfahren Gäste unter anderem wie das Resort Müll recylt und das eigene Trinkwasser filtert.Engagement wird belohntDas Engagement im Urlaub bleibt nicht unbelohnt. Im Gegenzug für ihren beispielhaften Einsatz erhalten Gäste des traumhaften Soneva Fushi fünf Nächte, im Soneva Kiri drei Nächte, bei einem Mindestaufenthalt von fünf bzw. drei Nächten im jeweiligen Resort, geschenkt.Das „Stay for Good“ – Package lässt sich direkt unter www.soneva.com buchen.



Bildinformation: Wohltat zum Wohlfühlen