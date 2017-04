Detego veranstaltet Fashion Retail Event in Düsseldorf

(fair-NEWS)

Graz, 13. April 2017 — Das Internet hat den Kunden von heute verändert. Er vergleicht online Preise, prüft die Verfügbarkeit der Ware und wählt aus verschiedenen Lieferoptionen. Das Gleiche erwartet er, zusätzlich zu Unterhaltung und Interaktion, auch vom Store. Die Marke soll für ihn erlebbar werden – bis in die Umkleidekabine. Wie kann sich der stationäre Handel auf diesen neuen, anspruchsvollen, digitalen Kunden und seine Erwartungshaltung einstellen? Welche In-Store Technologien müssen eingesetzt werden, um sich seinen Bedürfnissen anzupassen und ihn an Store und Marke zu binden? Antworten darauf liefert das Event von Detego, Marktführer im Bereich Real Time Business Intelligence für den Modeeinzelhandel, am Donnerstag, den 11. Mai 2017 im Extraordinarii // The Concept Store in Düsseldorf.Bei dem Event „Der Store muss sich verändern. Der Kunde hat es schon“ wird Teilnehmern in der Zeit von 09.30 bis 17.00 Uhr eine Mischung aus Expertenvorträgen von Fashion Retailern, dem EHI – das Retail Institute und SAP sowie eine Smart Fitting Room Live-Demo und die Möglichkeit zum fachlichen Austausch geboten. Durch das Programm führt Frank Rehme, Autor und Macher von „Zukunft des Einkaufens“.„Mit unserem Event möchten wir konkrete Wege aufzeigen, wie Modehändler die Erwartungen der Kunden von heute, die einen bestimmten Service bereits vom Online-Shopping gewohnt sind, auch in ihren Stores erfüllen und mittels IoT- und In-Store-Technologien erfolgreich umsetzen können. Anhand der Live-Präsentation des Smart Fitting Rooms sollen Händler sehen, welche Möglichkeiten sie haben, Kaufentscheidungen positiv zu beeinflussen und wertvolle Daten zu gewinnen. Expertenvorträge und Kundenberichte liefern Ideen, um das Filialgeschäft auf diesen neuen, anspruchsvollen Konsumenten einzustellen“, äußert Uwe Hennig, CEO von Detego.Detaillierte Informationen zum Event sind auf Anfrage erhältlich: events@detego.comBildquelle: EXTRAORDINARII®



