Blackwell Global erweitert Trading-Server Infrastruktur im Datenzentrum Equinix LD4

Mit einer zunehmenden Zahl an Forex Brokern, welche zur Kostenreduzierung Ihre Trading-Server in abgelegenen Ländern platzieren ist es heutzutage nicht mehr ungewöhnlich, dass ein Ping zum Server des Brokers zwischen 30 - 50 Millisekunden reisen muss. Solche Abstriche in der Serverinfrastruktur schlagen sich weitgehend in einer schlechteren Ausführung nieder und bedeuten somit höhere Kosten für den individuellen Trader.“Wir erfreuen uns in den letzten Monaten einer wachsenden Zahl an Trading-Kunden; abgesehen davon sind zahlreiche unserer Klienten Vieltrader sowie Nutzer von automatisierten Handelssystemen, was zu einem erhöhten Datenaufkommen führt und schrittweise Erweiterungen der eigenen Serverinfrastruktur erfordert. Da wir mit unseren Trading-Servern unbedingt in unmittelbarer Nähe unserer direkten Liquiditätsanbieter bleiben möchten, und unseren Kunden auch weiterhin Latenzzeiten von nur 3-4 Millisekunden garantieren wollen, ist es unumgänglich hier die erforderlichen Investitionen zu tätigen.” - Bartlomiej Maszczyk, Business Development DACH, Blackwell Global Investments (UK) LimitedBlackwell Global Investments (UK) Limited ist als reiner STP-Broker lizenziert und leitet sämtliche Kundenorders automatisiert über eine MetaTrader 4 Bridge an einen aggregierten Pool an Liquiditätsprovidern, darunter einige der liquidesten Anbieter auf dem Markt wie Sucden Financials oder Divisa Capital, weiter.In dieser Konstellation ist es für eine reibungslose Orderausführung entscheidend, dass die Signale vom Trading-Server des Brokers einen möglichst kurzen Weg zu den Liquiditätsanbietern zurücklegen. Hierfür sind die gerbräuchlichsten Kollokationszentren wie das Datenzentrum Equinix LD4 in London die Top-Adressen für eine Kollokation zwischen den Brokern und den Anbietern von Marktliquidität.Mit dieser Maßnahme geht Blackwell Global einen weiteren Schritt um seinem Ziel, einer der verlässlichsten und erfolgreichsten Technologie-Plattformanbieter für den Forex und CFD Handel zu werden, näher zu kommen.Über Blackwell Global:Im Jahr 2010 gegründet, bietet die Blackwell Global Gruppe Brokerage-Lösungen für private und institutionelle Kunden, sowie weitere Investment Produkte an. Blackwell Global ist ein Straight-Through-Processing oder STP-Broker, der Kunden Zugang zu überlegener Liquidität und Preis-Feeds von internationalen Top-Banken ermöglicht. Unseren Kunden werden unter anderem ein 24-Stunden-Service, Marktforschungstools, Schulungsmaterialien, professionelle Partnerschaftsprogramme sowie eine integrierte Handelsplattform angeboten.Das Unternehmen bietet Zugang zu über 60 Instrumenten, einschließlich Währungspaaren, Edelmetallen und anderen Differenzkontrakten. Als globaler Broker, strebt Blackwell Global stets danach Spitzenleistungen im Bereich Kunden-Service zu erreichen, sowie durch die Entwicklung innovativer Technologie die Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen.Heute ist die Blackwell Global Unternehmensgruppe mit einer weltweiten Präsenz in über 90 Ländern vertreten und hat ihre zentralen Büros in den individuell regulierten Märkten von Zypern, Hong Kong, Neuseeland sowie dem Vereinigten Königreich.Die stets wachsende Webpräsenz von Blackwell Global befindet sich unter www.blackwellglobal.de



