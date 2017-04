Vorverkauf eröffnet: HOLIDAY ON ICE startet mit TIME in die neue Saison

(fair-NEWS)

HOLIDAY ON ICE eröffnet den Vorverkauf für TIME – Tourauftakt am 21. Dezember 2017 in der Frankenhalle in Nürnberg – Tour durch deutsche Städte und Wien – Frühbucherrabatt bis zum 30. AprilHamburg, 12. April 2017 – HOLIDAY ON ICE startet ab sofort den Vorverkauf für die Erfolgsproduktion TIME. Ab dem 21. Dezember präsentiert die Eisshow ganz im Zeichen der Zeit ein Kaleidoskop der schönsten Momente unseres Lebens in atemberaubender Kulisse auf spiegelglatter Bühne aus Eis.Für schnell entschlossene bietet HOLIDAY ON ICE einen Vorverkauf mit einer besonderen Aktion an: Wer bis zum 30. April bucht, erhält einen Rabatt von 10 Euro pro Erwachsenen-Ticket und 5 Euro auf den Kinderfestpreis (PK1 - PK4, außer 1. Reihe).Ob die erste große Liebe, der erste Kuss oder ein unvergessliches Abenteuer: Für die neue HOLIDAY ON ICE-Show TIME zaubert der Regisseur und Choreograf David Liu die schönsten Erinnerungen aufs Eis. Die fulminanten Performances und packenden Stunts auf der spiegelglatten Bühne hauchen diesen Gedanken an die eindrucksvollsten und unvergesslichsten Augenblicke neues Leben ein und lassen die Zeit für einen Moment stillstehen. In aufwendig handgefertigten Kostümen ziehen die Eisläufer und Akrobaten die Zuschauer mit ihren Choreografien auf höchstem sportlichem Niveau in ihren Bann. Für den ganz besonderen Glamour sorgen vier atemberaubende Kostüme der Hauptläuferinnen, die der Modeschöpfer Thomas Rath exklusiv für die Show TIME kreiert hat. Er selbst ist seit Kindheitstagen ein Fan des Eisgiganten: „Schon früher war ich jedes Jahr bei HOLIDAY ON ICE und immer sehr fasziniert. Es macht mich stolz auch in diesem Jahr wieder ein Teil der Show TIME zu sein und mit meinen glamourösen Kreationen für HOLIDAY ON ICE weitere einzigartige Emotionen aufs Eis zu zaubern.“ Das völlig neue Musikkonzept verspricht in seiner einzigartigen Zusammenstellung Ohrwurmgarantie und überzeugt mit den beliebtesten Klassikern der letzten Jahrzehnte und aktuellen Hits wie z. B. Frank Sinatras „Come Fly With Me", Coldplay mit „Viva la Vida“ bis hin zu Kungs mit „This Girl“. Durch die unvergleichlich abgestimmten Kompositionen aus Eiskunstlauf, Kostümen, Set, Musik und einem brillanten Licht-und Soundkonzept mit modernsten Effekten werden die schönsten Augenblicke in außergewöhnlicher Kulisse für immer eingefroren.Ab sofort können sich alle – Eiskunstlauf-Liebhaber, HOLIDAY ON ICE-Begeisterte und jeder, der neugierig geworden ist – die besten Plätze sichern, denn HOLIDAY ON ICE hat den Vorverkauf eröffnet. Die Show TIME tourt vom 21. Dezember bis zum 4. März durch deutsche Städte. Tickets gibt es schon ab 24,90 € für Erwachsene und 14,90 € für Kinder und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.holidayonice.de oder unter 01805/4414* erhältlich. Wer bis zum 30. April bucht, erhält einen Frühbucherrabatt von 10€/Erwachsenen und 5€/Kind (PK1-PK4, außer 1. Reihe).Bild- und Textmaterial stehen Ihnen zum Download auf unserem Presseserver zur Verfügung:Tickets und Infos zur Show: www.holidayonice.de Ticket-Hotline 01805-4414 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil max. € 0,42/Min)Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab 24,90 € erhältlich. Für Kinder ab 14,90 €.HOLIDAY ON ICE Tourplan 2017/2018TIMENürnberg 21.12.2017 – 26.12.2017 FrankenhalleMünster 28.12.2017 – 01.01.2018 Halle MünsterlandUlm 01.02.2018 – 04.02.2018 Ratiopharm ArenaMünchen 07.02.2018 – 11.02.2018 OlympiahalleDresden 15.02.2018 – 18.02.2018 Messehalle 1Berlin 21.02.2018 – 04.03.2018 TempodromTickets und Informationen unter 0 18 05 / 44 14** (€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis max. € 0,42/Min.)Kinderermäßigung: Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten Tickets zum Festpreis von € 14,90 auf allen Plätzen für alle Vorstellungen unter der Woche; ausgenommen PK 1. Reihe. Am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen kosten Karten für Kinder € 19,90 ausgenommen PK 1. Reihe.Weitere Ermäßigungen auf Anfrage.Über HOLIDAY ON ICEMit mehr als 328 Millionen Besuchern (Das ist Guinness-Rekord!) ist HOLIDAY ON ICE die meist besuchte Eisshow der Welt. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich HOLIDAY ON ICE von einer kleinen Hotelshow in den USA in ein global agierendes Unternehmen entwickelt. Bereits im Jahr 1951 erobert HOLIDAY ON ICE Europa und feiert im gleichen Jahr die erste Deutschland-Premiere in Frankfurt. Die beliebte Eisshow arbeitet mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Jährlich entstehen so besonders innovative und originelle Produktionen, die pro Saison mit rund 1.000 Vorstellungen in mehr als 75 Städten in 15 Ländern weltweit gastieren. Zwischen November 2017 und März 2018 präsentiert HOLIDAY ON ICE in 22 deutschen Städten die pulsierende Show TIME sowie die brandneue Produktion.



Bildinformation: Jung und Alt können sich auf atemberaubende Choreografien und spektakuläre Show-Elemente freuen.