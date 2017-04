HOLIDAY ON ICE: Vorverkauf für die brandneue Show eröffnet!

(fair-NEWS)

Die meistbesuchte Eisshow der Welt startet den Vorverkauf für die brandneue Show –Showauftakt der neuen HOLIDAY ON ICE Produktion am 30. November in Grefrath – Tour durch viele deutsche Städte – Frühbucherrabatt bis zum 30. AprilHamburg, 12. April 2017 – Mit atemberaubenden Performances, Lichtspielen, Feuer und natürlich viel Eis tourt die neue HOLIDAY ON ICE Produktion durch ca. 13 Städte deutschlandweit und stellt einmal mehr das richtige Gespür für modernes Live-Entertainment unter Beweis.Ab 30. November präsentiert der Eis-Klassiker erstmalig das neue Show-Erlebnis und eröffnet ab sofort den Vorverkauf mit einer besonderen Aktion: Wer bis zum 30. April bucht, erhält einen Rabatt von 10 Euro pro Erwachsenen-Ticket und 5 Euro auf den Kinderfestpreis (PK1 - PK4, außer 1. Reihe).In schillernden und aufwendig gefertigten Kostümen nehmen die Eiskunstläufer das Publikum mit in eine magische Welt voller einzigartiger Augenblicke und glamourösem Eis-Entertainment.Dabei erwartet den Zuschauer Eiskunstlauf der Spitzenklasse: Akrobatische Darbietungen auf und über dem Eis verleihen gepaart mit modernster Technik einen neuen außergewöhnlichen Glanz mit Überraschungsfaktor. Die weltbeliebteste Eisshow erreicht damit eine neue Dimension, die HOLIDAY ON ICE auch diesen Winter zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.Die neue Show kommt ab 30. November in ca. 13 deutsche Städte. Ab sofort können sich alle – Eiskunstlauf-Liebhaber, HOLIDAY ON ICE-Begeisterte und jeder, der neugierig geworden ist – die besten Plätze sichern, denn der Vorverkauf für die kommende Tour ist eröffnet. Tickets gibt es schon ab 24,90 € für Erwachsene und 14,90 € für Kinder an allen bekannten Vorverkaufsstellen – unter www.holidayonice.de, www.eventim.de oder unter 01805/4414*.Bild- und Textmaterial stehen Ihnen zum Download auf unserem Presseserver zur Verfügung:www.holidayonice.de/presseTickets und Infos zur Show: www.holidayonice.deTicket-Hotline 01805-4414 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil max. € 0,42/Min)Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab € 24,90 erhältlich. Für Kinder ab 14,90 €.HOLIDAY ON ICE Tourplan New Show 2017/2018NEUE SHOWGrefrath 30.11.2017 – 03.12.2017 Grefrather EisSport & EventParkRostock 07.12.2017 – 10.12.2017 StadtHalleHannover 14.12.2017 – 17.12.2017 TUI ArenaLeipzig 21.12.2017 – 27.12.2017 Arena LeipzigFrankfurt 04.01.2018 – 08.01.2018 FesthalleDüsseldorf 11.01.2018 – 14.01.2018 Mitsubishi Electic HalleDortmund 19.01.2018 – 21.01.2018 Westfalenhalle 1Stuttgart 25.01.2018 – 28.01.2018 Porsche ArenaMannheim 02.02.2018 – 04.02.2018 SAP ArenaHamburg 09.02.2018 – 11.02.2018 Barclaycard ArenaZwickau 15.02.2018 – 19.02.2018 StadthalleKöln 24.02.2018 – 25.02.2018 Lanxess ArenaTickets und Informationen unter 0 18 05 / 44 14** (€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis max. € 0,42/Min.)Kinderermäßigung: Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten Tickets zum Festpreis von € 14,90 auf allen Plätzen für alle Vorstellungen unter der Woche; ausgenommen PK 1. Reihe. Am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen kosten Karten für Kinder € 19,90 ausgenommen PK 1. Reihe. Weitere Ermäßigungen auf Anfrage.Über HOLIDAY ON ICEMit mehr als 328 Millionen Besuchern (Das ist Guinness-Rekord!) ist HOLIDAY ON ICE die meist besuchte Eisshow der Welt. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich HOLIDAY ON ICE von einer kleinen Hotelshow in den USA in ein global agierendes Unternehmen entwickelt. Bereits im Jahr 1951 erobert HOLIDAY ON ICE Europa und feiert im gleichen Jahr die erste Deutschland-Premiere in Frankfurt. Die beliebte Eisshow arbeitet mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Jährlich entstehen so besonders innovative und originelle Produktionen, die pro Saison mit rund 1.000 Vorstellungen in mehr als 75 Städten in 15 Ländern weltweit gastieren. Zwischen November 2017 und März 2018 präsentiert HOLIDAY ON ICE in 22 deutschen Städten die pulsierenden Shows TIME sowie NEW SHOW.



Bildinformation: Die brandneue Show bietet eine einzigartige Mischung aus spektakulärem Entertainment und hohem Glamourfaktor.