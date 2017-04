Eintauchen in andere Welten

(fair-NEWS)

Diese Bücher lassen Kinder die Welt um sich herum vergessen und in geheimnisvolle Welten eintauchen …Die MärchenweberinDie Märchenweberin zaubert aus Wundergarn bunte Märchenbilder, in denen ein kleiner Steinbeißer sein Glück findet und das Rumpelmännchen Trippel von der Spinne Krabbel das Schweben lernt. Feen belohnen und strafen, der Blick in einen Spiegel entscheidet über Leben und Sterben. Und der Wind – ja, der bewegt auch so einiges in diesen Bildern. Was haben indes fünf ausgebüxte Flöhe und ein sechster auf ‚Wandersprung‘ miteinander zu schaffen? Und warum soll Andrej weder Berjosa noch Duschenka heiraten? Da hat es die ‚Prinzessin vom Herrlichen Sumpf‘ schon einfacher oder nicht? Schlimm wird es, wenn sich die Götter um die Himmelsleuchten streiten und der ‚Minister für alles Mögliche‘ als Seil in die Unterwelt herhalten muss. Und hat man jemals gehört, dass ein Anwalt König wurde, weil es einer flüchtigen Prinzessin so gefiel?All diese Ereignisse sind eingeprägt in den Stoff der Märchenweberin, man muss ihn nur ins richtige Licht halten.Produktinformation• Taschenbuch: 142 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (8. September 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161063• ISBN-13: 978-3903161061• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cmDas gestohlene Licht von AdelumusAdelumus liegt auf einer kleinen Wolke hinter dem Mond, wohin kein Sonnenlicht gelangt. Die andauernde Finsternis weicht erst, als ein freundlich gesinnter Magier dem König einen Diamanten schenkt. Prinzessin Amelias Aufgabe ist, ihn zu behüten und auch dafür zu sorgen, dass Tag und Nacht sich abwechseln.Der Hexe Savia ist das Glück Adelumus’ ein Dorn im Auge. Sie stiehlt den Diamanten und nimmt ihn mit auf die Erde.Für Amelia steht fest, dass sie den Edelstein wiederbeschaffen muss und sie macht sich auf die Reise in den Zauberwald. Das Abenteuer beginnt.Produktinformation• Taschenbuch: 104 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (16. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161438• ISBN-13: 978-3903161436• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,2 x 1,2 x 21,1 cmLiddy, Lior und LinusLiddy, Lior und Linus …… treten gemeinsam zur Lichtgeister-Prüfung an. Die Aufgaben sind sehr schwierig, Linus schafft es nicht, sich in ein Tier zu verwandeln und besteht daher den Test nicht. Er muss ins Schattenreich und dort als Geist sein Unwesen treiben. Doch als er ein Wildschwein rettet, wird ihm klar, dass er nie seine Erfüllung als Schattengeist finden kann.Wird Linus es schaffen, ein Lichtgeist zu werden und kann er bald seine Freunde Liddy und Lior wiedersehen? Setzt euch ins Lichtimobil und reist ins Lichterland. Doch passt auf, damit Stinkstiefel euch nicht erwischt …Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (18. Juli 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161047• ISBN-13: 978-3903161047• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,2 x 21,1 cmDie FroschprinzenWer kennt das Märchen vom Froschprinzen nicht? Jene Geschichte, die besagt, dass eine Prinzessin den grasgrünen Kerl mit einem Kuss von seinem Los, ein Frosch zu sein, erlösen kann. Doch was geschieht, wenn sich keine Prinzessin mehr findet, den Bann zu brechen? Die Märchenwelt würde im Vergessen versinken und niemand würde mehr all die wunderbaren Figuren und Geschichten kennenlernen und von ihnen erzählen. Hüpft mit den Froschprinzen von Märchen zu Märchen und lasst euch überraschen, welchen Ausgang das märchenhafte Abenteuer haben wird.Im Buch befindet sich eine Bastelanleitung für ein Froschprinzen-Lesezeichen.Das Werk wurde vom Karina-Verlag für den jährlichen Preis "Best Author" nominiert.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 136 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (8. Juni 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056847• ISBN-13: 978-3903056848• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1,5 x 21,6 cmLilly und der PotzemockelLilly ist ein Elfenkind. Sie bekommt einen besonderen Auftrag. Kann sie ihn nicht erfüllen, bleibt das Elfenreich für immer verschlossen. Auf ihrer Reise trifft sie Potzemockel, einen Tannenzapfen, der ihr ein guter Freund wird. Anna, ein Menschenmädchen, lernt durch Potzemockel ihre eigenen Fähigkeiten kennen und es scheint, dass sich alles zum Guten wendet.Doch was tun, wenn Potzemockel plötzlich verschwunden ist und die bösartigen Moosfeen Lilly gefangennehmen? Gibt es Rettung für das Reich der Elfen?Produktinformation• Taschenbuch: 160 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (10. April 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390316142X• ISBN-13: 978-3903161429• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 21 x 0,8 x 15 cmWeitere Kinderbücher für jede Altersstufe finden Sie im Karina-Verlag:©byChristine Erdic



Bildinformation: Eintauchen in andere Welten