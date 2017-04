Barbados beauftragt global communication experts mit Marketing und Kommunikation

(fair-NEWS)

Die Frankfurter Agentur Global Communication Experts GmbH (GCE) übernimmt ab sofort die Kommunikation für Barbados in Deutschland. Die Aufgabe der Agentur besteht darin, das vielfältige Angebot der Karibikinsel bekannter zu machen und klarer zu positionieren, um neue Kundengruppen anzusprechen. Generell gilt es, den Markt weiter zu entwickeln, um Besucherzahlen zu steigern. Consumer- und Trade-Marketing, PR- und Social Media-Aktivitäten, Kontaktpflege und -ausbau zu Reiseveranstaltern, Reisebüros, touristischen Kooperationspartnern und Endverbrauchern gehören zum Maßnahmenpaket der Agentur.Barbados besitzt eine der abwechslungsreichsten Naturlandschaften der Karibik: Auf einer Fläche von 431 Quadratkilometern präsentiert sich die Insel mit beeindruckenden Steinformationen im Norden, sanft abfallenden Sandstränden auf der West- sowie Südseite und im dünnbesiedelten Osten als wilde, naturbelassene Schönheit mit Millionen Jahre alten Felsen und langen rauen Stränden. Auf der ganzen Insel warten verstreute Dörfer und tropisch-grüne Vegetation. Doch es gibt noch zahlreiche weitere Gründe, auf die östlichste Karibikinsel zu reisen. Ob Musik oder kulinarische Gaumenfreude – auf Barbados locken viele Festivals und Events. Auch der Sport kommt nicht zu kurz: Das ganze Jahr über finden attraktive Sportevents statt und so ruft die Insel das Jahr 2017 zum „Year of Sportsˮ aus.Die Karibikinsel hat bereits letztes Jahr begonnen, ihre Präsenz auf dem deutschen Markt wieder auszubauen und die Zusammenarbeit mit deutschen Reiseveranstaltern zu stärken. Mit der Einrichtung einer Europazentrale der Barbados Tourism Marketing Inc. in München im vergangenen Jahr unterstreicht Barbados die Bedeutung von Deutschland für den Tourismus der Insel.„GCE hat uns mit ihrer Kreativität, Kompetenz, Erfahrung und ihren hervorragenden Kontakten überzeugt. Gemeinsam werden wir hervorragende Ergebnisse erzielen und mehr Besucher aus dem deutschsprachigen Raum für Barbados begeistern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Anita Nightingale, Europa-Direktorin Barbados Tourism Marketing, Inc., die von der bayerischen Landeshauptstadt aus die Gestaltung und Umsetzung geeigneter Marketingstrategien zur Entwicklung und Förderung des Tourismus entwickelt und koordiniert.Dorothea Hohn, Geschäftsführerin von GCE: „Wir sind stolz, dieses spannende Reiseziel als Kunden begrüßen zu dürfen. Barbados bietet eine solch große Vielfalt und jede Menge abwechslungsreicher Themen. Unser Ziel ist es, die Insel bekannter zu machen und in unterschiedlichen Zielgruppen zu positionieren.“Ansprechpartner für Marketing, Social Media sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Global Communication Experts sind neben Dorothea Hohn, Doris Palito Schneider, Verena Ullrich und Marie-Sarah Baier.



Bildinformation: Barbados beauftragt global communication experts mit Marketing und Kommunikation