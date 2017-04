ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT: ULTIMATIVES SPA-ERLEBNIS IM THE RITZ-CARLTON, BUDAPEST

(fair-NEWS)

The Ritz-Carlton Spa, Budapest hat offiziell eröffnet und bietet Gästen des Luxushotels zusammen mit dem legendären Ritz-Carlton-Service eine außergewöhnliche Wellness-Erfahrung fernab des Treibens der ungarischen Hauptstadt.Seit 1934 ist Budapest als „Stadt der Spas“ bekannt und diese Bäder-Kultur reicht viele Jahrhunderte zurück bis in die römische Antike. Heutzutage bietet die Donaumetropole eine große Auswahl an Spa-Angeboten, die sie zur idealen Destination für Reisende machen, die auf der Suche nach einem entspannenden Kurzurlaub sind. Mit Eröffnung des neuen Spas im The Ritz-Carlton, Budapest erreicht die Welt der Luxus-Spas in Ungarn ein neues Level.Die neueste Perle unter den urbanen Spas erwartet die Gäste mit einem hochmodernen Fitnesszentrum mit 24-Stunden-Zugang, einem eleganten Behandlungsbereich mit Dampfraum und Sauna und einem Pool mit einzigartigem Design. Im achten Stockwerk unter einem glitzernden Glasdach kommen Gäste in den Genuss von natürlichem Sonnenlicht im erfrischenden Wasser und erleben so einen herausragenden Spa-Moment, kreiert von The Ritz-Carlton.In einer Atmosphäre von himmlischer Ruhe fördern die Wellness-Rituale, die in speziellen Behandlungsräumen angeboten werden, das Wohlbefinden und Verjüngen von Körper und Geist. Alle Behandlungen werden maßgeschneidert und sorgen so für eine unvergessliche individuelle Erfahrung. Mit den Ritualen „Serenity on the Danube“ und „The Royal Palace Ritual“ hat der Spa-Partner ESPA zwei Behandlungen geschaffen, die speziell auf das Haus in Ungarn zugeschnitten sind.Für den Spa-Bereich werden Gäste eine exklusive Mitgliedschaftsoption haben, die Mitgliedern mit Zugang zum Spa und Fitnesszentrum zusätzliche Vorteile wie beispielsweise besondere Raten und Zugang zur Club Lounge bieten wird.„Wir haben uns der Idee verschrieben, etwas Einzigartiges und Besonderes in all unseren Hotels auf der ganzen Welt zu schaffen, und mit dem neuen Spa in Budapest gelingt uns das. Er bietet eine kleine Auszeit von der Welt und verbindet die Sinne zu einem harmonischen Ganzen. Wir glauben, dass diese Kombination den Spa-Bereich zum perfekten Ort für all jene machen wird, die auf der Suche nach einem ultimativen Wellness-Erlebnis sind“, sagt Nicolas A. Kipper, General Manager des The Ritz-Carlton, Budapest.



