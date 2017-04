Entspannung einmal anders: Neue Kolibri-Massage im MeridianSpa Skyline Plaza

(fair-NEWS)

Wer schon immer einmal in den Regenwald eintauchen wollte, muss nicht länger in südliche Gefilde reisen. Das MeridianSpa Skyline Plaza, Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare in Frankfurt, bietet von Mai bis Ende Juli 2017 eine speziell entwickelte Kolibri-Massage an. Die etwa 55-minütige Ganzkörpermassage mit einem nach Kolibri-Salbei, Vanille und Pfeffer duftendem Öl regt den Energiefluss des Körpers an und entspannende Klänge des Regenwaldes sowie der Einsatz von Edelsteinen lassen den stressigen Alltag schnell vergessen sein. Innerhalb dieses Sommer-Specials gehen zwei Euro pro verkaufter Massage an die gemeinnützige Gesellschaft LitCam.Die neue Kolibri-Massage im MeridianSpa Skyline Plaza ist ein Kurzurlaub für Körper und Seele: Das Massage-Special beginnt mit wohltuenden Massagebewegungen am Kopfbereich, bevor das leichte und erfrischende, eigens für MeridianSpa entwickelte Body-Oil sanft über den ganzen Körper ausgestrichen wird. Die geschmeidige Pflege mit dem sommerlichen Duft nach Vanille, Kolibri-Salbei und Pfeffer sowie die ruhige Musik mit Regenwald-Elementen öffnen alle Sinne. Der Kolibri-Salbei stammt ursprünglich aus Kalifornien und erfrischt mit einer fruchtigen Note nach Ananas. Kurz vor Ende der Entspannungsphase wird auf jedes Chakra des Körpers ein eigener kleiner Stein aufgelegt, der Verspannungen löst und die Energie wieder durch den Körper fließen lässt – passend zu dem Wort „Kolibri“, das im Karibischen „leuchtende Fläche“ bedeutet.Mit der besonderen Kombination aus Edelsteinen, leichtem Body Oil und entspannenden Massagegriffen sorgt die neue Kolibri-Massage im AMAYÃNA Day Spa des MeridianSpa Skyline Plaza für Frische und neue Energie.Sich und anderen etwas Gutes tun: Die etwa 55-minütige Kolibri-Massage gilt vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2017 im MeridianSpa Skyline Plaza. Für Mitglieder kostet das Massage-Special 66 Euro, Tagesgäste zahlen 69 Euro. Jeweils zwei Euro davon gehen an die gemeinnützige Gesellschaft Literacy Campaign (LitCam), die mit dem Projekt „Fußball trifft Kultur“ Kinder aus sozial benachteiligtem Umfeld in ihrer ganzheitlichen Entwicklung unterstützt.Terminvereinbarungen für die Anwendung sind direkt vor Ort, telefonisch unter 069/74 30 765-0 oder bequem über die MeridianSpa-App möglich.Für eine Verlängerung des Regenwald-Feelings ist das limitierte Kolibri-Body-Oil als Körperpflege auch für zu Hause erhältlich (19,50 Euro, 150 ml).Weitere Informationen finden Interessierte auf www.meridianspa.de



Bildinformation: Entspannung einmal anders: Neue Kolibri-Massage im MeridianSpa Skyline Plaza